Точка приглашает клиентов на фестиваль Архстояние-2024

Банк для предпринимателей и предприятий Точка стал титульным партнёром международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние». Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области.

На фестивале Точка разворачивает сразу несколько тематических зон:

Точка Флорариум — зона, где гости смогут присоединиться к мастер-классам по кастому, вдохновившись природой вокруг, и поучаствовать в росписи самого флорариума витражными красками. Также, специально для клиентов Точки, будет организован мастер-класс по живописи на холстах с помощью природных материалов.

Территория звуковой свободы — главная сцена от Точки с хедлайнерами фестиваля. Хадн Дадн, Наадя, Zoloto, passmurny, Mirele, Assensia, Oligarkh, Никола Мельников, Biicla — артисты, которые вдохновят и не оставят прежними.

Арт-объект Алины Глазун x Точки — пример сотворчества Точки с современным художником. Объект посвящён чувствам, которые мы испытываем во время изменений, и после фестиваля он обретёт свой дом в городской среде.

Акция специально для клиентов Точки: в чате интернет-банка напишите кодовую фразу «Хочу скидку на Архстояние». Она даёт промокод на билет со скидкой 50%. Промокод важно активировать сразу, так как предложение ограничено.

Также для клиентов Точки на фестивале доступно 40 парковочных мест бесплатно.