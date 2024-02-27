Точка готова выплатить 8 млрд рублей, чтобы сохранить бизнес своих клиентов, пострадавших из-за ситуации с Киви

АО Точка готово за свой счёт выплатить суммы, замороженные на счетах клиентов, работавших на базе банковской лицензии Киви Банка. Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Общий размер платежей от Точки может достичь 8 млрд рублей. Первые платежи Точка собирается совершить уже 5 марта, первые платежи от АСВ начнутся не позднее 6 марта.

21 февраля Банк России сообщил об отзыве лицензии у Киви Банк (АО). На этой лицензии клиенты Точки проводили экспортно-импортные расчёты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков. Киви Банк — участник системы страхования вкладов АСВ, поэтому суммы до 1,4 млн рублей застрахованы.

«Всего на лицензии Киви были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов — это 3% от общего числа клиентов Точки. На них хранилось 8 млрд рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента — дело принципа. Для нас клиент дороже денег», — комментирует СЕО Точки Андрей Завадских.

Точка при поддержке акционеров решила за счёт собственных средств выплатить клиентам суммы, заблокированные на счетах в Киви и не покрытые страховкой АСВ. Это будет реализовано за счёт того, что Точка выкупит у своих клиентов права требования к Киви и возьмёт на себя все риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии Банка Точка. Если остаток на счёте был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуального на 21.02.2024.

Клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с Точкой договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счёте. Например, если на ваших счетах в Точке на базе Банка Киви было заморожено 12 млн рублей, вы получите 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит Точка.

Клиенты, не попадающие под критерии вкладчиков АСВ, смогут получить всю сумму, которая была на счёте на момент отзыва лицензии.

Справочно:

С 2017 года Точка работает по мультибанковской системе: клиенты могли на базе Точки осуществлять операции через Киви Банк и Банк «Открытие».

До ноября 2021 года Киви владела 40% доли в Точке. Эта доля позднее была продана «Открытию».

В начале 2023 года банк Точка получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви.