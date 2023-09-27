Точка запустила единый кабинет управления для бухгалтеров

Точка запустила новый сервис, который позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна. «Единый кабинет бухгалтера» подходит для специалистов, которые работают на аутсорсинге и ведут одновременно несколько компаний.

В сервисе есть сразу несколько опций, которые нужны для работы бухгалтера. Например, загрузка платежей из 1С по всем компаниям сразу, автоматическая выгрузка выписки в 1С, остатки и сальдо за период без скачивания выписки, зарплатный проект, ВЭД.

«Мы в Точке знаем, сколько важной работы и ответственности лежит на плечах бухгалтеров. Мы хотим упростить им жизнь и поэтому свели все инструменты, которыми они пользуются, в один сервис. Важно, что бухгалтеру даже не обязательно быть юрлицом, чтобы пользоваться сервисом», — поясняет Product Manager сервиса Дмитрий Почивалин.

Сервис интегрирован с другими популярными среди бухгалтеров продуктами. Все компании, с которыми работает специалист, собраны на одном экране, а значит, бухгалтер всегда видит актуальную информацию по всем своим клиентам и может выполнить основные операции не переключаясь между ними.

Сам сервис бесплатный, пользоваться им может любой бухгалтер, для этого не обязательно иметь открытый счёт в Точке. При этом управлять из «Единого кабинета» можно только теми компаниями, которые обслуживаются в Точке.