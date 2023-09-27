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27.09.2023

Точка запустила единый кабинет управления для бухгалтеров

Точка запустила новый сервис, который позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна. «Единый кабинет бухгалтера» подходит для специалистов, которые работают на аутсорсинге и ведут одновременно несколько компаний. 

В сервисе есть сразу несколько опций, которые нужны для работы бухгалтера. Например, загрузка платежей из 1С по всем компаниям сразу, автоматическая выгрузка выписки в 1С, остатки и сальдо за период без скачивания выписки, зарплатный проект, ВЭД. 

«Мы в Точке знаем, сколько важной работы и ответственности лежит на плечах бухгалтеров. Мы хотим упростить им жизнь и поэтому свели все инструменты, которыми они пользуются, в один сервис. Важно, что бухгалтеру даже не обязательно быть юрлицом, чтобы пользоваться сервисом», — поясняет Product Manager сервиса Дмитрий Почивалин.

Сервис интегрирован с другими популярными среди бухгалтеров продуктами. Все компании, с которыми работает специалист, собраны на одном экране, а значит, бухгалтер всегда видит актуальную информацию по всем своим клиентам и может выполнить основные операции не переключаясь между ними.

Сам сервис бесплатный, пользоваться им может любой бухгалтер, для этого не обязательно иметь открытый счёт в Точке. При этом управлять из «Единого кабинета» можно только теми компаниями, которые обслуживаются в Точке. 

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Точка запустила единый кабинет управления для бухгалтеров — Банк Точка