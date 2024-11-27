Точка запустила финансовую аналитику через ИИ-Ассистента

Банк Точка стал одним из первых среди банков для бизнеса в России, кто внедрил функцию для анализа финансов через ИИ-Ассистента.

Теперь в интернет-банке Точки предприниматели смогут получать детальную финансовую аналитику, просто сделав запрос в свободной форме. Новый инструмент помогает находить ответы на самые актуальные вопросы о состоянии бизнеса, его доходах и расходах.

Интеграция с модулем финансовой аналитики позволяет ИИ-Ассистенту быстро обрабатывать запросы клиентов и предоставлять ответы за 1-3 секунды на доступном человеческом языке. Все ответы формулируются мгновенно — предпринимателю не нужно интерпретировать данные, он получает готовую информацию на свой запрос.

Основные вопросы, которые может решить ИИ-Ассистент:

Сколько я заработал(а)/потратил(а) за выбранный период?

выбранный период? Сколько я заработал(а)/потратил(а) за выбранный период на определённую категорию? Например, «затраты на поставщиков или доходы от депозитов».

выбранный период на определённую категорию? Например, «затраты на поставщиков или доходы от депозитов». Сколько я заработал(а)/потратил(а) за выбранный период на контрагента? Например, «сколько клиент заплатил ООО «Ромашка» в этом году».

выбранный период на контрагента? Например, «сколько клиент заплатил ООО «Ромашка» в этом году». Что принесло мне больше/меньше всего расходов/доходов за период? Например, «на что я больше всего тратил(а) в третьем квартале».

«Аналитика — способ узнать, как идут дела в бизнесе, чтобы эффективно его развивать. ИИ-Ассистент умеет отвечать на конкретные важные вопросы предпринимателя: сколько мы заработали за этот квартал? Что принесло мне меньше всего доходов? На что я больше всего трачу денег? Можно не настраивать фильтры и не изучать графики, а просто спросить. Такой подход позволяет извлекать больше пользы для бизнеса из цифр, даже если предприниматель только начинает пользоваться аналитикой», — комментирует менеджер ИИ-продуктов в Точке Михаил Корочкин.

Для удобства пользователей в интернет-банке Точки предусмотрена дополнительная точка входа через поиск по контрагентам.