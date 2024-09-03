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03.09.2024

Точка запустила сервис для проверки подрядчиков и контрагентов

Финтех-компания Точка запустила сервис проверки контрагентов и подрядчиков «Точка Досье». Новый продукт облегчает работу предпринимателей и повышает безопасность деловых операций. Сервис доступен для всех предпринимателей и представителей компаний. 

«Точка Досье» предоставляет всестороннюю информацию о потенциальных партнёрах, включая финансовые показатели и их юридический статус. Сервис позволяет представителям компании быстро оценивать благонадежность новых и текущих контрагентов — время проверки потенциального контрагента занимает несколько секунд. Для того, чтобы получить всю информацию о предприятии необходимо ввести его название или ИНН в соответствующем окне. 

В сервисе можно получить следующую информацию о контрагенте:

  • общая информация о компании, включая данные о её руководителе и уставном капитале; 
  • виды деятельности компании по ОКВЭДам; 
  • прибыль компании за прошедший год; 
  • судебные дела, в которых участвовало предприятие; 
  • долги и налоги, выплаченные компанией; 
  • контактная информация. 

«Мы понимаем, насколько предпринимателю важно быть уверенными в своих деловых партнёрах. С помощью нашего сервиса они смогут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не отвлекаясь на долгие проверки контрагентов на десятках различных сайтах.

Среди ключевых преимуществ сервиса — доступ к актуальной и полной информации о компании. Кроме того, наш сервис не только собирает все данные о компании в одном окне, но подсвечивает, на какие показатели предпринимателю стоит обратить внимание и почему», — комментирует лидер продукта Григорий Мальцев.

Функционал сервиса включает в себя инструменты для анализа данных и интуитивно понятный интерфейс. Доступ к сервису можно получить как через веб-платформу, так и через её мобильную версию. 

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Точка запустила сервис для проверки подрядчиков и контрагентов — Банк Точка