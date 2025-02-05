Точка запустила сервис для роста продаж на Wildberries

Точка Маркетплейсы добавил в линейку продуктов новый сервис аналитики на Wildberries — «Точка Аналитика». Теперь предприниматели смогут находить прибыльные ниши, управлять ценами и рекламными кампаниями, а также анализировать конкурентов.

Сервис автоматизирует рутинные процессы, помогает снизить операционные расходы и упрощает работу с маркетплейсом. Он позволяет селлерам удерживать и улучшать позиции в поиске, контролировать остатки и цены.

«Точка Аналитика» закрывает сразу несколько важных задач селлеров:

Поиск прибыльных ниш и товаров — анализ спроса с учётом выручки, количества товаров и уровня конкуренции.

Настройка рекламы — автоматизированный биддер помогает экономить бюджет и настраивать продвижение.

Настройка изменения цен — репрайсер корректирует цены, позволяя сохранять конкурентные цены и не уходить в минус.

SEO-продвижение — автоматический сбор и генерация SEO-ключей помогает быстро изменять описание карточки товаров, делать их релевантными для сезона и праздников, подниматься выше в поиске.

Мониторинг конкурентов — анализ цен, маркетинговых стратегий и продаж конкурентов.

Расчёт юнит-экономики — анализ прибыльности товаров с учётом себестоимости, комиссий маркетплейса, налогов и других важных параметров.

«Конкуренция на маркетплейсах растёт, и если войти в бизнес сегодня легко, то добиться успеха и удержать его гораздо сложнее. Селлеры не успевают адаптироваться к динамике рынка, теряются в данных, и из-за этого быстро уходят с рынка. Мы понимаем эту проблему и идём дальше, расширяя нашу экосистему: теперь “Точка Аналитика” закрывает основные задачи по сбору внешних данных — от анализа ниши до управлениями рекламными кампаниями. Предприниматели смогут сосредоточиться на росте бизнеса на Wildberries и принимать решения на основе данных», — отметила продуктовый маркетолог сегмента селлеров в Точке Татьяна Высоцкая.

Протестировать все функции можно бесплатно. Сервис доступен всем предпринимателям без привязки к личному кабинету или интернет-банку.

Анализ конкурентов

Настройка рекламы