Точка автоматизировала товароучёт на маркетплейсах, чтобы сэкономить время селлеров

Сервис «Точка Маркетплейсы» облегчил жизнь селлерам, упростив рутинный товароучёт. Теперь можно обмениваться заказами, остатками, ценами и товарами между маркетплейсами и МойСклад автоматически.

«Мы постоянно развиваем и улучшаем наш сервис. Интеграция с “МоимСкладом” — это ещё один шаг к тому, чтобы жизнь селлеров, торгующих на маркетплейсах, стала легче. Теперь многие рутинные процессы, которые отнимали у предпринимателей много времени, автоматизированы», — прокомментировали в Точка Банке.

«МойСклад помогает предпринимателям управлять бизнесом в одном окне: продажи, остатки, прибыли и убытки, что при торговле на маркетплейсах имеет огромное значение. Селлеры часто допускают ошибки, не учитывая все затраты, например, комиссию за возвраты, которую забирает маркетплейс. В итоге прибыль имеет отрицательное значение, а предприниматель даже об этом не знает, фокусируясь только на оборотах. Сотрудничество Точки и МоегоСклада позволит предпринимателям автоматизировать бизнес-процессы, а также принимать решения основанные на точных данных», — говорит CEO Облачного сервиса МойСклад Аскар Рахимбердиев.

Сервис «Точка Маркетплейсы» помогает селлерам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать нишу и качество контента, запускать продажи, оценивать доходы и расходы, создавать и переносить карточки с товарами, а также управлять заказами и остатками со всех маркетплейсов в одном интерфейсе. Сейчас сервис интегрирован с таким онлайн-площадками как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».