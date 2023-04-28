Точка первой в России добавила ChatGPT в интернет-банк

Точка первой среди российских банков добавила бота на базе GPT в поисковую строку интернет-банка. Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы.

ChatGPT за считанные секунды обрабатывает запрос предпринимателя и выдаёт ответ на интересующий его вопрос. Например, он может предложить идеи для увеличения лояльности клиентов, придумать акции для повторных покупок, или подготовить рекламное сообщение в мессенджер клиента.

«Точка недавно запустила новый веб-интерфейс интернет-банка, который стал ещё проще и понятнее для пользователей. Например, там появилась сквозная навигация и персонализация интерфейса под себя. Но мы решили сделать интернет-банк ещё более полезным для наших клиентов, чтобы они могли в нём найти ответы на другие бизнес-вопросы.

Наш сервис поможет предпринимателям сэкономить драгоценное время: вместо того, чтобы искать ответ на важный вопрос по всему интернету, он сможет получить его в своём интернет-банке», — объясняет лидер направления «Данные» в Точке Галина Вакулина.

Сам сервис бесплатный, в день он может обработать до 20 запросов от предпринимателя. Он будет доступен для клиентов Точки, которые используют обновлённую версию интернет-банка.

В начале года ЦБ России выдал Точке универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. На собственной лицензии Точка уже запустила новый интернет-банк, а также ряд сервисов для предпринимателей.