Точка поможет предпринимателям рассчитать отсрочку платежа для поставок из Китая

Точка запустила онлайн-калькулятор, который за секунду рассчитывает, какая максимальная сумма отсрочки доступна для предпринимателя. Это актуально для всех, кто закупает товар в Китае на суммы от 100 000 $.

Отсрочка платежа выгоднее кредита: за кредит нужно платить проценты регулярно, а за отсрочку — только один раз при получении лимита. Залог тоже не требуется. Лимит можно использовать бессрочно и с несколькими поставщиками: на каждую оплату по договору будет действовать беспроцентная отсрочка до 180 дней.

Рассчитать лимит отсрочки можно на сайте банка. Это бесплатный сервис, который доступен всем. На сайте нужно ввести ИНН и нажать «Рассчитать» — на экране мгновенно появится сумма отсрочки, на которую предприниматель может рассчитывать. Это ориентировочная сумма, итоговый лимит может незначительно отличаться. Чтобы получить отсрочку, нужно оставить заявку на сайте банка. Сервис работает только для ООО, для ИП узнать лимит можно, оставив заявку на сайте.

«Мы уже почти год помогаем получить отсрочку оплаты поставок из Китая через Sinosure — китайскую государственную корпорацию, которая страхует поставщика от неоплаты со стороны клиента. Для того, чтобы получить расчёт, необязательно быть клиентом Точки, воспользоваться сервисом может любой предприниматель.

Китай был и остаётся одним из основных направлений, с которым работают российские предприниматели, поэтому такой продукт особенно важен для бизнеса. Мы видим, что отсрочка платежей востребована среди бизнесменов, работающих с восточной страной. Многие наши клиенты получают лимиты на 100 000–200 000 $, а нескольким уже одобрили на 1 000 000 $», — рассказывает лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова.