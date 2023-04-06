Точка запустила рублёвый ВЭД на собственной лицензии

Банк для предпринимателей и предприятий Точка запустил трансграничные рублёвые переводы для клиентов на собственной лицензии. Опция актуальна для клиентов банка, которые имеют счета в российских рублях и работают с контрагентами из других стран.

Рублями можно рассчитываться с дружественными странами, которые готовы принимать оплату в российской национальной валюте. Например, Турция, Китай, Армения, Казахстан и другие.

«За последний год предприниматели стали чаще пользоваться национальными валютами разных стран. Теперь многие бизнесмены работают с тенге, драмами, лирами и юанями. Рубли тоже являются популярной национальной валютой, и теперь у Точки появилась возможность работать с заграницей в рублях на собственной банковской лицензии», — рассказывает лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова.

Комиссии за трансграничный рублёвый платёж нет, только за валютный контроль в соответствии с тарифом. Сервис работает семь дней в неделю. Специалисты валютного контроля Точки заполняют справки о подтверждающих документах сами — это помогает сэкономить время клиентов на оформление справок и исправления возможных ошибок.

В начале года ЦБ России выдал Точке универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.