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25.11.2022

У Точки появилось NFC-кольцо для мгновенной оплаты

Клиенты Точки теперь могут расплачиваться за покупки NFC-кольцом — это аксессуар, который привязан к банковскому счёту.  

Кольцом можно расплатиться в одно касание на всей территории России. Везде, где принимают карты МИР: в магазинах, транспорте и даже с его помощью снимать  наличные в бесконтактных банкоматах.

Кольцо привязано к счёту в Точке, поэтому вся история покупок отразится в интернет-банке и приложении. А если подключитесь к программе лояльности, то сможете получать до 7% годовых на остаток.

Кольцо можно не снимать: оно сделано из прочной керамики, не боится воды и царапин. Заряжать его не нужно.

Стоимость аксессуара — 4600 рублей, оформить заказ можно здесь.

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У Точки появилось NFC-кольцо для мгновенной оплаты — Банк Точка