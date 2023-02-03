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Выплаты подрядчикам или партнёрам
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Оборот компании и деньги клиентов
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Интеграцию по API
Кому подходит
Платформам для самозанятых, строительным площадкам с поэтапной оплатой и маркетплейсам.
Для чего
- Принимать деньги от заказчиков и автоматически распределять их между исполнителями по агентской схеме
- Исключить ручную обработку платежей и ошибки в очерёдности переводов
Поможем настроить интеграцию нужного сервиса с вашей системой и будем на связи даже после запуска.
Плательщик
Тот, кто переводит деньги: клиент, дебитор, заказчик по договору
Владелец счёта
Тот, на кого открыт счёт. Он управляет им и видит движение денег.
Бенефициар
Тот, кому принадлежат права на деньги на счёте: заказчик, инвестор, франчайзер, поставщик или производитель.
|Расчётный счёт
|Номинальный счёт
|Чьи деньги на счёте
|Деньги самой компании или владельца счёта
|Деньги бенефициаров, счёт оформлен на компанию клиента
|Кто распоряжается деньгами
|Владелец счёта по своему усмотрению
|Владелец счёта с учётом мнения бенефициара
|Как учитываются поступления
|Как выручка компании
|Как средства, которые принадлежат бенефициару. Все зачисления фиксируются отдельно от личных денег владельца, не подлежат взысканию по долгам владельца счёта и отражаются в регулярной банковской выписке
|Для чего используется
|Для обычных операций бизнеса
|Для расчётов, где деньги нужно разделить между несколькими получателями и гибко снимать комиссию.
Например, между самозанятыми и заказчиками
Если у вас его ещё нет. Если есть — переходите к следующему шагу.
Присоединим вас к оферте и подберём предложение под ваш бизнес.
Интегрируем по API один из сервисов в зависимости от ваших задач:
Настройте правила распределения выплат в рамках подключённого сервиса.
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Счёт, который оформлен на компанию, но деньги на нём принадлежат бенефициарам — например, заказчикам платформы или франчайзи. Компания управляет счётом и распределяет деньги по правилам договора.
С помощью номинального счёта можно:
Владелец — компания, на которую открыт счёт по правилам, которые прописаны в договоре и в интересах бенефициаров. Она видит движение средств и проводит операции, но не распоряжается деньгами бенефициаров произвольно.
Бенефициар — тот, кому принадлежат права на деньги на номинальном счёте: франчайзер, поставщик, производитель, факторинговая компания, инвестор в роли бенефициара, краудлендинговая платформа.
На расчётном счёте хранятся деньги компании, которыми она распоряжается по своему усмотрению. На номинальном — деньги бенефициаров, а порядок того, как распорядиться ими, определён договором номинального счёта.
Да, если маркетплейс принимает деньги от покупателей и распределяет их между продавцами или исполнителями, такая схема как раз подходит под номинальный счёт.
Да, для платформ, которые работают с самозанятыми по агентской схеме и распределяют выплаты между исполнителями.
Да, все наши сервисы — Кабинет бенефициара, Расчёты по номинальному счёту и Расчёты для инвестплатформ — работают по API. Можно настроить автоматическое распределение поступивших денег и получать уведомления обо всех операциях.
Нет. Деньги бенефициаров на номинальном счёте не входят в имущество владельца счёта, поэтому долг владельца счёта взыскивают с собственного расчётного счёта компании, а не с номинального — так работает закон.
Правило не отменяет других законных оснований для операций по счёту — например, по решению суда в отношении самого бенефициара.
Владелец счёта обязательно должен открывать расчётный счёт.
Какие документы нужны?
Оферта, договор или правила площадки, с которыми бенефициар соглашается при работе с площадкой. Закрывающие документы, которые объясняют сумму сделки, отражают получателей и плательщиков.