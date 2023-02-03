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Номинальный счёт
для юридических лиц

Доступен с сервисами «Кабинет бенефициара», «Расчёты по номинальному счёту» и «Расчёты для инвестплатформ»

Автоматизируйте

Выплаты подрядчикам или партнёрам

Разделите

Оборот компании и деньги клиентов

Подключите

Интеграцию по API

Выберите сценарий для открытия номинального счёта

Расчёты по номинальному счётуКабинет бенефициараРасчёты для инвестплатформ

Для массовых выплат исполнителям

Кому подходит

Платформам для самозанятых, строительным площадкам с поэтапной оплатой и маркетплейсам. 

Для чего

- Принимать деньги от заказчиков и автоматически распределять их между исполнителями по агентской схеме

- Исключить ручную обработку платежей и ошибки в очерёдности переводов

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Автоматизируйте расчёты по API

Поможем настроить интеграцию нужного сервиса с вашей системой и будем на связи даже после запуска.

Автоматизируйте расчёты по АРІ

Кто участвует в расчётах

Плательщик

Тот, кто переводит деньги: клиент, дебитор, заказчик по договору

Владелец счёта

Тот, на кого открыт счёт. Он управляет им и видит движение денег.

Бенефициар

Тот, кому принадлежат права на деньги на счёте: заказчик, инвестор, франчайзер, поставщик или производитель.

Чем номинальный счёт отличается от расчётного

Расчётный счётНоминальный счёт
Чьи деньги на счётеДеньги самой компании или владельца счётаДеньги бенефициаров, счёт оформлен на компанию клиента
Кто распоряжается деньгамиВладелец счёта по своему усмотрениюВладелец счёта с учётом мнения бенефициара
Как учитываются поступленияКак выручка компанииКак средства, которые принадлежат бенефициару. Все зачисления фиксируются отдельно от личных денег владельца, не подлежат взысканию по долгам владельца счёта и отражаются в регулярной банковской выписке
Для чего используетсяДля обычных операций бизнесаДля расчётов, где деньги нужно разделить между несколькими получателями и гибко снимать комиссию.
Например, между самозанятыми и заказчиками

Как открыть номинальный счёт

1

Откройте расчётный счёт в Точка Банк

Если у вас его ещё нет. Если есть — переходите к следующему шагу.

2

Обсудите условия с нами

Присоединим вас к оферте и подберём предложение под ваш бизнес.

3

Подключите нужный сервис

Интегрируем по API один из сервисов в зависимости от ваших задач:

  • Расчёты по номинальному счёту
  • Кабинет бенефициара
  • Расчёты для инвестплатформ

4

Откройте номинальный счёт

Настройте правила распределения выплат в рамках подключённого сервиса.

С нами уже работают

Биржи самозанятых

Биржи самозанятых
Инвестиционная платформа

Инвестиционная платформа

Пора открыть номинальный счёт

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Частые вопросы

Что такое номинальный счёт для юридического лица?

Счёт, который оформлен на компанию, но деньги на нём принадлежат бенефициарам — например, заказчикам платформы или франчайзи. Компания управляет счётом и распределяет деньги по правилам договора.

С помощью номинального счёта можно:

  • отделить ваши деньги от денег клиентов;
  • хранить деньги клиентов до завершения сделки отдельно от денег компании;
  • платить налог с той части денег, которая причитается компании, а не со всей суммы поступлений.

Кто владелец номинального счёта?

Владелец — компания, на которую открыт счёт по правилам, которые прописаны в договоре и в интересах бенефициаров. Она видит движение средств и проводит операции, но не распоряжается деньгами бенефициаров произвольно.

Кто такой бенефициар?

Бенефициар — тот, кому принадлежат права на деньги на номинальном счёте: франчайзер, поставщик, производитель, факторинговая компания, инвестор в роли бенефициара, краудлендинговая платформа.

Чем номинальный счёт отличается от расчётного?

На расчётном счёте хранятся деньги компании, которыми она распоряжается по своему усмотрению. На номинальном — деньги бенефициаров, а порядок того, как распорядиться ими, определён договором номинального счёта.

Можно ли использовать счёт для маркетплейса?

Да, если маркетплейс принимает деньги от покупателей и распределяет их между продавцами или исполнителями, такая схема как раз подходит под номинальный счёт.

Можно ли использовать счёт для выплат самозанятым?

Да, для платформ, которые работают с самозанятыми по агентской схеме и распределяют выплаты между исполнителями.

Можно ли автоматизировать выплаты по API?

Да, все наши сервисы — Кабинет бенефициара, Расчёты по номинальному счёту и Расчёты для инвестплатформ — работают по API. Можно настроить автоматическое распределение поступивших денег и получать уведомления обо всех операциях.

Могут ли арестовать или списать деньги с номинального счёта по долгам владельца счёта?

Нет. Деньги бенефициаров на номинальном счёте не входят в имущество владельца счёта, поэтому долг владельца счёта взыскивают с собственного расчётного счёта компании, а не с номинального — так работает закон.

Правило не отменяет других законных оснований для операций по счёту — например, по решению суда в отношении самого бенефициара.

Как открыть номинальный счёт юридическому лицу?

  1. Оставьте заявку на открытие счёта в Точка Банке.
  2. Откройте расчётный счёт.
  3. Подключитесь к оферте и согласуйте все необходимые документы с банком.
  4. Настройте интеграцию в соответствии с вашей бизнес-моделью и выберите один из трёх сервисов: Кабинет бенефициара, Расчёты по номинальному счёту или Расчёты для инвестплатформ.
  5. После завершения всех этих шагов откройте номинальный счёт в рамках выбранного сервиса.

Нужен ли расчётный счёт в Точка Банк, если я планирую быть владельцем счёта?

Владелец счёта обязательно должен открывать расчётный счёт.

Какие документы нужны?

Оферта, договор или правила площадки, с которыми бенефициар соглашается при работе с площадкой. Закрывающие документы, которые объясняют сумму сделки, отражают получателей и плательщиков.

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Номинальный счёт для юридических лиц | Точка Банк