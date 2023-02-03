Как добавить исполнителей в сервис?

На главном экране в разделе «Исполнители» нажмите кнопку «Добавить исполнителя».
На следующем экране выберите способ добавления — вручную или через загрузку файлом. Далее в зависимости от выбранного способа следуйте инструкциям на экране.
На главном экране в разделе «Исполнители» нажмите кнопку «Добавить исполнителя».
На следующем экране выберите способ добавления — вручную или через загрузку файлом. Далее в зависимости от выбранного способа следуйте инструкциям на экране.
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