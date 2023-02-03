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С чего начать работу в сервисе?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Для начала можно пополнить номинальный счёт — без денег на этом счёте платить самозанятым не получится.

Что такое номинальный счёт?

Это счёт, который по факту принадлежит Точка Банку, а вот деньги на нём — ваши. Вы просто даёте нам право распоряжаться ими по вашему усмотрению, то есть — отправлять самозанятым за выполненную работу. 

Как пополнить номинальный счёт в сервисе? 

На главном экране сервиса есть кнопка «Пополнить счёт»: нажмите на неё и выберите счёт, с которого нужно перевести деньги. 

Введите сумму пополнения и нажмите «Пополнить».

Можно ли пополнить номинальный счёт с расчётного счёта в другом банке? 

Да, просто переведите деньги по этим реквизитам:

БИК: 044525104
Наименование Банка: ООО «Банк Точка»
Наименование получателя: АО «Точка»
ИНН: 9705120864
Номер счёта получателя: 40702810020000013212
Назначение платежа: оплата по договору (номер/дата). Вместо номера напишите «б/н», вместо даты — дату подписания оферты. Её можно посмотреть в смс, которую вы получили в момент подключения сервиса.

Из Точка Банка деньги на номинальный счёт приходят почти мгновенно, из других банков — за 2–3 часа, но могут идти до двух суток.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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С чего начать работу в сервисе — FAQ Точка Банк