С чего начать работу в сервисе?

Для начала можно пополнить номинальный счёт — без денег на этом счёте платить самозанятым не получится.
Что такое номинальный счёт?
Это счёт, который по факту принадлежит Точка Банку, а вот деньги на нём — ваши. Вы просто даёте нам право распоряжаться ими по вашему усмотрению, то есть — отправлять самозанятым за выполненную работу.
Как пополнить номинальный счёт в сервисе?
На главном экране сервиса есть кнопка «Пополнить счёт»: нажмите на неё и выберите счёт, с которого нужно перевести деньги.
Введите сумму пополнения и нажмите «Пополнить».
Можно ли пополнить номинальный счёт с расчётного счёта в другом банке?
Да, просто переведите деньги по этим реквизитам:
БИК: 044525104
Наименование Банка: ООО «Банк Точка»
Наименование получателя: АО «Точка»
ИНН: 9705120864
Номер счёта получателя: 40702810020000013212
Назначение платежа: оплата по договору (номер/дата). Вместо номера напишите «б/н», вместо даты — дату подписания оферты. Её можно посмотреть в смс, которую вы получили в момент подключения сервиса.
Из Точка Банка деньги на номинальный счёт приходят почти мгновенно, из других банков — за 2–3 часа, но могут идти до двух суток.