С чего начать работу в сервисе?

Для начала можно пополнить номинальный счёт — без денег на этом счёте платить самозанятым не получится.

Что такое номинальный счёт?

Это счёт, который по факту принадлежит Точка Банку, а вот деньги на нём — ваши. Вы просто даёте нам право распоряжаться ими по вашему усмотрению, то есть — отправлять самозанятым за выполненную работу.

Как пополнить номинальный счёт в сервисе?

На главном экране сервиса есть кнопка «Пополнить счёт»: нажмите на неё и выберите счёт, с которого нужно перевести деньги.

Введите сумму пополнения и нажмите «Пополнить».

Можно ли пополнить номинальный счёт с расчётного счёта в другом банке?

Да, просто переведите деньги по этим реквизитам:

БИК: 044525104

Наименование Банка: ООО «Банк Точка»

Наименование получателя: АО «Точка»

ИНН: 9705120864

Номер счёта получателя: 40702810020000013212

Назначение платежа: оплата по договору (номер/дата). Вместо номера напишите «б/н», вместо даты — дату подписания оферты. Её можно посмотреть в смс, которую вы получили в момент подключения сервиса.

Из Точка Банка деньги на номинальный счёт приходят почти мгновенно, из других банков — за 2–3 часа, но могут идти до двух суток.