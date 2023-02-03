Как добавить задания в сервис?

Задания можно загружать вручную или файлом. Второй способ подойдёт, если вы работаете с большим количеством исполнителей.





Если хотите загрузить задание вручную:





В разделе с заданиями нажмите кнопку «Создать задание» и выберите пункт «Добавить вручную». Заполните форму. Основные данные — обязательные, дополнительные — необязательные, но с ними исполнителю будет легче искать задание по фильтрам. Кстати об исполнителях: вы можете указать человека, с которым хотите работать, и мы сообщим ему об этом. Если он откликнется — сможет сразу взять в работу. А если нет, вы сможете выбрать кого‑то ещё. Нажмите кнопку «Опубликовать на бирже».





Если хотите загрузить задание файлом:





В разделе с заданиями нажмите кнопку «Создать задание» и выберите пункт «Загрузить файлом». Создайте файл с заданиями по шаблону, загрузите в сервис и сообщите исполнителям, если хотите работать с кем‑то конкретным. Мы сообщим им об этом. Дождитесь проверки файла. Если с ним всё в порядке, нажмите кнопку «Опубликовать на бирже». После этого задания появятся на бирже.

На бирже исполнители смогут увидеть задания и откликнуться на них. Если вы заранее указали желаемых исполнителей, отклики подтверждать не нужно — задания сразу смогут брать в работу. Если не указывали, вам нужно подтвердить отклики в своём кабинете всего одной кнопкой «Подтвердить».

Когда исполнители начнут работать над заданиями, они появятся на вкладке «В работе». Когда задания будут готовы, оно перейдут на вкладку «К оплате» — и их можно будет оплатить. Кстати, вы можете экономить время и оплачивать несколько заданий одновременно!





Подробнее о бирже читайте в отдельной статье «Что такое биржа и зачем она нужна?».