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Как добавить задания в сервис?

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Задания можно загружать вручную или файлом. Второй способ подойдёт, если вы работаете с большим количеством исполнителей.


Если хотите загрузить задание вручную:


  1. В разделе с заданиями нажмите кнопку «Создать задание» и выберите пункт «Добавить вручную».

  2. Заполните форму. Основные данные — обязательные, дополнительные — необязательные, но с ними исполнителю будет легче искать задание по фильтрам. Кстати об исполнителях: вы можете указать человека, с которым хотите работать, и мы сообщим ему об этом. Если он откликнется — сможет сразу взять в работу. А если нет, вы сможете выбрать кого‑то ещё.

  3. Нажмите кнопку «Опубликовать на бирже».


Если хотите загрузить задание файлом:


  1. В разделе с заданиями нажмите кнопку «Создать задание» и выберите пункт «Загрузить файлом».

  2. Создайте файл с заданиями по шаблону, загрузите в сервис и сообщите исполнителям, если хотите работать с кем‑то конкретным. Мы сообщим им об этом.

  3. Дождитесь проверки файла. Если с ним всё в порядке, нажмите кнопку «Опубликовать на бирже». После этого задания появятся на бирже.

На бирже исполнители смогут увидеть задания и откликнуться на них. Если вы заранее указали желаемых исполнителей, отклики подтверждать не нужно — задания сразу смогут брать в работу. Если не указывали, вам нужно подтвердить отклики в своём кабинете всего одной кнопкой «Подтвердить».

Когда исполнители начнут работать над заданиями, они появятся на вкладке «В работе». Когда задания будут готовы, оно перейдут на вкладку «К оплате» — и их можно будет оплатить. Кстати, вы можете экономить время и оплачивать несколько заданий одновременно!


Подробнее о бирже читайте в отдельной статье «Что такое биржа и зачем она нужна?». 

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Как добавить в сервис задания — FAQ Точка Банк