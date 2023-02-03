Как добавить список самозанятых из файла?

На главном экране в разделе «Исполнители» нажмите кнопку «Добавить исполнителя».

На следующем экране выберите «Загрузить файлом»

Загрузите файл с исполнителями — мы распознаем их автоматически и добавим в сервис. Если вы уже ведёте таблицу, добавьте в неё столбцы с указанными на картинке параметрами и загрузите в сервис. Все параметры — обязательные, кроме patronymic.

Дождитесь проверки файла. Если каких-то исполнителей мы не распознаем, файл с ними нужно будет загрузить заново.

Если с файлом всё в порядке, исполнители появятся в сервисе в разделе «Исполнители». Те, что на вкладке «Активные», уже привязали свой аккаунт к приложению «Мой налог» — им можно сразу создавать задания. С остальными исполнителями вы сможете начать работу, когда они также привяжут свои аккаунты к приложению.