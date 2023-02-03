Как исполнители работают с заданиями на бирже?

Для работы с биржей у исполнителей есть Личный кабинет самозанятого.

Это бесплатный сервис, который позволяет индивидуальным предпринимателям работать в качестве самозанятых и управлять своей деятельностью прямо внутри Точка Банка.﻿ Там они могут просматривать задания от заказчиков, откликаться на них и брать в работу. А также скачивать уже готовые чеки после оплаты.

Как работать в личном кабинете — рассказали в отдельной инструкции. Читайте сами и делитесь со своими исполнителями, чтобы процесс сотрудничества начался быстрее!