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Как исполнители работают с заданиями на бирже?

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Для работы с биржей у исполнителей есть Личный кабинет самозанятого

Это бесплатный сервис, который позволяет индивидуальным предпринимателям работать в качестве самозанятых и управлять своей деятельностью прямо внутри Точка Банка.﻿ Там они могут просматривать задания от заказчиков, откликаться на них и брать в работу. А также скачивать уже готовые чеки после оплаты.

Как работать в личном кабинете — рассказали в отдельной инструкции. Читайте сами и делитесь со своими исполнителями, чтобы процесс сотрудничества начался быстрее!

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