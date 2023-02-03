Как я могу скачать чек за выполненное задание?

Вы сможете скачать чек, когда выполненное задание будет успешно оплачено. Кнопка скачивания появится в нижней части карточки задания.
Также вы можете скачать чек в строке с заданиями, нажав на значок скачивания.
Вы сможете скачать чек, когда выполненное задание будет успешно оплачено. Кнопка скачивания появится в нижней части карточки задания.
Также вы можете скачать чек в строке с заданиями, нажав на значок скачивания.
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