Как открыть расчётный счёт?

Сначала нужно оставить заявку на открытие счёта. Вы можете выбрать удобный способ: заполнить данные компании с помощью менеджера или самостоятельно. Если заполните данные сами — процесс займёт меньше времени.
Какие нужны документы
В заявку лучше сразу загрузить цветные сканы или фото документов.
Для ООО. Понадобятся:
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паспорт директора: разворот с фото и страница с пропиской
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устав или учредительный договор (если устав типовой, его загружать необязательно)
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протокол, приказ о назначении или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
Для ИП.
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Паспорт руководителя
Реквизиты счёта
Когда вы оставите заявку, мы забронируем счёт, покажем реквизиты в личном кабинете и пришлём их на почту — можно сразу отправить их контрагентам. Однако платежи можно будет принимать, только когда счёт будет открыт.
Встреча с менеджером
На встречу нужно будет взять документы — менеджер сфотографирует всё и загрузит сам.
Прямо на встрече у вас заработают интернет-банк и мобильное приложение. Менеджер покажет, как ими пользоваться, и расскажет основные фишки.
Активация счёта
После встречи нам нужно будет ещё немного времени, чтобы проверить документы и открыть счёт. Статус открытия счёта будет виден в интернет-банке. Когда счёт будет открыт, вам придёт сообщение со справкой об открытии.
Открыть расчётный счёт
Откроем счёт за одну встречу. Кешбэк за уплату налогов — 3%. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.