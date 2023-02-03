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Как открыть расчётный счёт?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сначала нужно оставить заявку на открытие счёта. Вы можете выбрать удобный способ: заполнить данные компании с помощью менеджера или самостоятельно. Если заполните данные сами — процесс займёт меньше времени.

Какие нужны документы

В заявку лучше сразу загрузить цветные сканы или фото документов.

Для ООО. Понадобятся:

  • паспорт директора: разворот с фото и страница с пропиской

  • устав или учредительный договор (если устав типовой, его загружать необязательно)

  • протокол, приказ о назначении или решение об избрании или продлении полномочий руководителя

Для ИП. 

  • Паспорт руководителя

Реквизиты счёта

Когда вы оставите заявку, мы забронируем счёт, покажем реквизиты в личном кабинете и пришлём их на почту — можно сразу отправить их контрагентам. Однако платежи можно будет принимать, только когда счёт будет открыт.

Встреча с менеджером

На встречу нужно будет взять документы — менеджер сфотографирует всё и загрузит сам.

Прямо на встрече у вас заработают интернет-банк и мобильное приложение. Менеджер покажет, как ими пользоваться, и расскажет основные фишки.

Активация счёта

После встречи нам нужно будет ещё немного времени, чтобы проверить документы и открыть счёт. Статус открытия счёта будет виден в интернет-банке. Когда счёт будет открыт, вам придёт сообщение со справкой об открытии.

Открыть расчётный счёт 

Откроем счёт за одну встречу. Кешбэк за уплату налогов — 3%. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Как открыть расчётный счёт — FAQ Точка Банк