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Кому сообщить об открытии счёта?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Только вашим контрагентам, если нужно. В налоговую и другие государственные органы самостоятельно сообщать больше не надо. С 1 мая 2014 года это делают банки — сообщают об открытии и закрытии расчётных счетов. А контрагентам вы можете просто отправить свои реквизиты. Их можно найти в интернет-банке и в справке об открытии счёта.

Открыть расчётный счёт 

Откроем счёт за одну встречу. Кешбэк за уплату налогов — 3%. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Кому сообщить об открытии счёта — FAQ Точка Банк