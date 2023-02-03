Кому сообщить об открытии счёта?

Только вашим контрагентам, если нужно. В налоговую и другие государственные органы самостоятельно сообщать больше не надо. С 1 мая 2014 года это делают банки — сообщают об открытии и закрытии расчётных счетов. А контрагентам вы можете просто отправить свои реквизиты. Их можно найти в интернет-банке и в справке об открытии счёта.

Открыть расчётный счёт Откроем счёт за одну встречу. Кешбэк за уплату налогов — 3%. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Поддержка без ботов и скриптов 24/7. Оставить заявку