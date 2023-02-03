Зачем нужен расчётный счёт?

Расчётный счёт нужен для работы с контрагентами: чтобы отправлять им деньги и получать платежи. Налоги так же куда удобнее платить именно с расчётного счёта. Однако обычно обслуживание такого счёта не бесплатное. В каждом банке свои тарифы, их лучше изучить заранее.



По закону предпринимателям не обязательно иметь расчётный счёт — можно вести расчёты наличными. При этом на работу с наличными есть ограничения: сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.



В Точка Банке есть варианты обслуживания счёта на любые случаи. Например, у нас есть тариф с бесплатным обслуживанием для молодых ИП и специальный тариф для зрелого бизнеса. Все условия — в тарифах.





Как сэкономить на обслуживании счёта?

Рекомендуйте Точка Банк другим предпринимателям. За каждый счёт, открытый по вашей рекомендации, вы получите бонус для себя и своего счёта.

Бонус зависит от вашего тарифа, а ещё от количества приглашённых друзей.

Тариф «Ноль» — дарим месяцы бесплатного пополнения счёта на сумму до 100 000 ₽.

Тарифы «Начало» и «Развитие» — месяцы бесплатного обслуживания.

Тариф «Корпоративный» — скидка 10% на 1 месяц, 20% на 2 месяца или 30% на 3 месяца.

Пригласить можно кого захотите! Это могут быть ваши партнёры или клиенты, действующие предприниматели, подрядчики-самозанятые и те, кто только планирует открыть бизнес — Точка Банк подходит всем.

Ваши друзья и бизнес-партнёры тоже получат скидку — на первый месяц работы в Точка Банке. Она также будет зависеть от тарифа. Детали акции смотрите на отдельной странице.

Отправить реферальную ссылку, оставить контакты друга или посмотреть свой прогресс по скидке можно в разделе «Приглашайте друзей».