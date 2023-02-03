Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Открытие счёта и регистрация бизнеса
  4. Открытие счёта
  5. Зачем нужен расчётный счёт?

Зачем нужен расчётный счёт?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт нужен для работы с контрагентами: чтобы отправлять им деньги и получать платежи. Налоги так же куда удобнее платить именно с расчётного счёта. Однако обычно обслуживание такого счёта не бесплатное. В каждом банке свои тарифы, их лучше изучить заранее.

По закону предпринимателям не обязательно иметь расчётный счёт — можно вести расчёты наличными. При этом на работу с наличными есть ограничения: сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.

В Точка Банке есть варианты обслуживания счёта на любые случаи. Например, у нас есть тариф с бесплатным обслуживанием для молодых ИП и специальный тариф для зрелого бизнеса. Все условия — в тарифах.


Как сэкономить на обслуживании счёта?

Рекомендуйте Точка Банк другим предпринимателям. За каждый счёт, открытый по вашей рекомендации, вы получите бонус для себя и своего счёта.

Бонус зависит от вашего тарифа, а ещё от количества приглашённых друзей.

  • Тариф «Ноль» — дарим месяцы бесплатного пополнения счёта на сумму до 100 000 ₽. 

  • Тарифы «Начало» и «Развитие» — месяцы бесплатного обслуживания. 

  • Тариф «Корпоративный» — скидка 10% на 1 месяц, 20% на 2 месяца или 30% на 3 месяца. 

Пригласить можно кого захотите! Это могут быть ваши партнёры или клиенты, действующие предприниматели, подрядчики-самозанятые и те, кто только планирует открыть бизнес — Точка Банк подходит всем.

Ваши друзья и бизнес-партнёры тоже получат скидку — на первый месяц работы в Точка Банке. Она также будет зависеть от тарифа. Детали акции смотрите на отдельной странице.

Отправить реферальную ссылку, оставить контакты друга или посмотреть свой прогресс по скидке можно в разделе «Приглашайте друзей»

Открыть расчётный счёт 

Откроем счёт за одну встречу. Кешбэк за уплату налогов — 3%. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.

Оставить заявку

Другие вопросы по теме «Открытие счёта»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Зачем нужен расчётный счёт — FAQ Точка Банк