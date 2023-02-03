Сколько стоит обслуживание счёта?

Условия обслуживания расчётного счёта описаны в тарифах. Чтобы подобрать самый выгодный, стоит подумать, как вы планируете работать со счётом.

У каждого банка свои комиссии: за отправку платежей, поступление денег на счёт, за обслуживание, открытие счёта, получение уведомлений, выпуск карт и другие.

В Точка Банке на любом тарифе все исходящие и входящие платежи бесплатные. Тарифы есть на любой случай: от бесплатного для молодых ИП до специального тарифа для зрелого бизнеса. А ещё у нас нет комиссии за открытие счёта.