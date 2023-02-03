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Сколько стоит обслуживание счёта?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Условия обслуживания расчётного счёта описаны в тарифах. Чтобы подобрать самый выгодный, стоит подумать, как вы планируете работать со счётом.

У каждого банка свои комиссии: за отправку платежей, поступление денег на счёт, за обслуживание, открытие счёта, получение уведомлений, выпуск карт и другие.

В Точка Банке на любом тарифе все исходящие и входящие платежи бесплатные. Тарифы есть на любой случай: от бесплатного для молодых ИП до специального тарифа для зрелого бизнеса. А ещё у нас нет комиссии за открытие счёта. 

Открыть расчётный счёт 

Откроем счёт за одну встречу. Кешбэк за уплату налогов — 3%. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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