Как отменить платёж по реквизитам?

Если вы ошиблись в реквизитах и уже отправили платёж — ничего страшного. Можно просто отправить уточнение и указать верные реквизиты. Подробнее — в разделе «Как уточнить платёж?»

Также можно отменить платёж по реквизитам в другой банк, но только сразу после его создания. Затем Точка Банк в течение пары минут отправит его в Банк России и отменить его будет непросто. Лучше сразу обратиться к получателю и попросить отправить деньги обратно, как только они придут.

А вот в выходные и праздники межбанковские платежи по реквизитам не ходят, поэтому отменить такой платёж можно в любой момент.

Для этого откройте нужный платёж и нажмите «Отменить платёж».

Что важно знать об отмене платежа: