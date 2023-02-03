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Как отменить платёж по реквизитам?

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Если вы ошиблись в реквизитах и уже отправили платёж — ничего страшного. Можно просто отправить уточнение и указать верные реквизиты. Подробнее — в разделе «Как уточнить платёж?»

Также можно отменить платёж по реквизитам в другой банк, но только сразу после его создания. Затем Точка Банк в течение пары минут отправит его в Банк России и отменить его будет непросто. Лучше сразу обратиться к получателю и попросить отправить деньги обратно, как только они придут.

А вот в выходные и праздники межбанковские платежи по реквизитам не ходят, поэтому отменить такой платёж можно в любой момент.

Для этого откройте нужный платёж и нажмите «Отменить платёж».

Что важно знать об отмене платежа:

  • платежи по номеру карты и по номеру телефона отменить не получится;
  • платежи внутри Точка Банка отправляются моментально, поэтому отменить их тоже не получится.
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Как отменить платёж по реквизитам — FAQ Точка Банк