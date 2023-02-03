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Как вернуть платёж контрагенту?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Чтобы вернуть ошибочный платёж по реквизитам, найдите его в истории на главной странице. Далее наведите курсор на платёж и нажмите «Ответный платёж». Кнопка обратного платежа появится, если деньги поступили от ИП, юрлица или физлица.

Как вернуть платёж контрагенту?

Эту кнопку вы сможете найти в самом платеже — нажмите на него в истории операций на главной странице. 

Как вернуть платёж контрагенту?Ответный платёж не получится отправить или повторить, если это:

  • перевод между своими счетами;
  • автоплатёж;
  • поступление на счёт по номеру карты;
  • перевод через Систему быстрых платежей;
  • перевод с расчётного счёта в фонд и обратно.
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Как вернуть платёж контрагенту — FAQ Точка Банк