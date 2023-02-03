Как вернуть платёж контрагенту?

Чтобы вернуть ошибочный платёж по реквизитам, найдите его в истории на главной странице. Далее наведите курсор на платёж и нажмите «Ответный платёж». Кнопка обратного платежа появится, если деньги поступили от ИП, юрлица или физлица.
Эту кнопку вы сможете найти в самом платеже — нажмите на него в истории операций на главной странице.
Ответный платёж не получится отправить или повторить, если это:
- перевод между своими счетами;
- автоплатёж;
- поступление на счёт по номеру карты;
- перевод через Систему быстрых платежей;
- перевод с расчётного счёта в фонд и обратно.