Как вернуть платёж контрагенту?

Чтобы вернуть ошибочный платёж по реквизитам, найдите его в истории на главной странице. Далее наведите курсор на платёж и нажмите «Ответный платёж». Кнопка обратного платежа появится, если деньги поступили от ИП, юрлица или физлица.

Эту кнопку вы сможете найти в самом платеже — нажмите на него в истории операций на главной странице.

Ответный платёж не получится отправить или повторить, если это: