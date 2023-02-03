Как добавить платёж в шаблоны?

Вы можете это сделать в Истории на главной странице — нажмите на отправленный платёж, а потом выберите «В шаблоны».
Список всех шаблонов вы найдёте в разделе «Платежи и переводы» — «Шаблоны».
Вы можете это сделать в Истории на главной странице — нажмите на отправленный платёж, а потом выберите «В шаблоны».
Список всех шаблонов вы найдёте в разделе «Платежи и переводы» — «Шаблоны».
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