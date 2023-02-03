Как уточнить платёж?

Уточнить можно только платёж контрагенту, платёж в бюджет уточнить не получится.
Уточнить можно любые реквизиты, кроме БИКа банка. Если ошиблись в нём — платёж вернётся через 5 рабочих дней.
Добавить уточнение можно только через чат.
Как отправить уточнение?
Напишите нам в чат — мы отправим новые реквизиты вручную.
После уточнения реквизитов можно получить справку для партнёра. В выписке и в оригинале платёжного поручения будут старые реквизиты, так как уточнение — это просто дополнение к платежу.