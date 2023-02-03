Сколько идёт платёж?

Платежи внутри Точка Банка

Проходят мгновенно, даже в выходные. Поэтому получатель увидит их сразу.

Межбанковский платёж по реквизитам

Обычно деньги доходят в течение нескольких часов или до конца следующего рабочего дня. Но по закону № 161-ФЗ (ст. 5) срок зачисления может составлять до трёх рабочих дней.

Платёж проходит через Банк России, который работает в будни с 01:10 до 19:50 по Москве и в воскресенье с 11:10 до 16:50. В Точка Банке платежи уходят по этому же графику: чаще всего — в течение 15 минут, иногда до часа.

Дальше всё зависит от банка получателя: у каждого свой регламент и операционный день. В Точка Банке деньги зачисляются на счёт сразу, как только они приходят, если реквизиты указаны правильно.

Иногда Банк России работает в субботу или праздничные дни. В этом случае мы заранее сообщаем об изменениях в колокольчике интернет-банка.

Платежи в Сбербанк

Идут обычно до 30 минут. В будни отправляем их с 01:00 до 21:15 по Москве, в субботу — с 03:00 до 21:15 по Москве, в воскресенье — с 07:00 до 21:15 по Москве.

Что важно знать о сроках платежей