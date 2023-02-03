Сколько идёт платёж?

Платежи внутри Точка Банка
Проходят мгновенно, даже в выходные. Поэтому получатель увидит их сразу.
Межбанковский платёж по реквизитам
Обычно деньги доходят в течение нескольких часов или до конца следующего рабочего дня. Но по закону № 161-ФЗ (ст. 5) срок зачисления может составлять до трёх рабочих дней.
Платёж проходит через Банк России, который работает в будни с 01:10 до 19:50 по Москве и в воскресенье с 11:10 до 16:50. В Точка Банке платежи уходят по этому же графику: чаще всего — в течение 15 минут, иногда до часа.
Дальше всё зависит от банка получателя: у каждого свой регламент и операционный день. В Точка Банке деньги зачисляются на счёт сразу, как только они приходят, если реквизиты указаны правильно.
Иногда Банк России работает в субботу или праздничные дни. В этом случае мы заранее сообщаем об изменениях в колокольчике интернет-банка.
Платежи в Сбербанк
Идут обычно до 30 минут. В будни отправляем их с 01:00 до 21:15 по Москве, в субботу — с 03:00 до 21:15 по Москве, в воскресенье — с 07:00 до 21:15 по Москве.
Что важно знать о сроках платежей
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Платежи по номеру карты и по номеру телефона ходят круглосуточно и ежедневно. Если в выходной нужно срочно отправить деньги на свой личный счёт — воспользуетесь переводом по номеру карты или по номеру телефона. Рассказали об этом подробнее в разделе «Как перевести деньги на свой личный счёт?».
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Если Банк России не работает, оплата за срочность не ускорит оплату по реквизитам. Почему — рассказали в разделе «Что такое срочный платёж?».
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Оплата самозанятым ИП или физлицам происходит по реквизитам. Если у получателя нет счёта в Точка Банке, платёж отправится по регламенту межбанковских платежей.