Что такое срочный платёж?

Это специальная функция, с которой обычный платёж по реквизитам дойдёт быстрее в другой банк. Срочный платёж идёт через отдельный канал Банка России, поэтому он не ждёт в очереди на отправку. За срочность придётся заплатить комиссию — 50 ₽.

Срочный платёж можно провести только в будни с 01:10 до 19:50 по Москве и в воскресенье с 11:10 до 16:50 по Москве. В Точка Банке межбанковские платежи отправляются по такому же графику. Если вы создадите платёж по реквизитам в выходные и заплатить за срочность, он всё равно уйдёт только на следующий рабочий день.

В банк получателя срочный платёж поступает за 15 минут, но срок зачисления на счёт получателя зависит от внутреннего порядка банка.

Срочный платёж можно создать в разделе «Платежи и переводы» — «Заплатить по реквизитам». Нажмите «Дополнительно» внизу страницы, чтобы отметить платёж как срочный.