Как перевести деньги на свой личный счёт?

Есть 3 способа перевести деньги:
- По реквизитам счёта — подойдёт ИП и ООО;
- По номеру телефона через Систему быстрых платежей — подойдёт ИП;
- По номеру карты — подойдёт ИП и ООО.
Переводы себе считаются по тарифу как переводы физлицам. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.
Зарплату сотруднику нужно отправлять по номеру счёта, так как важно, чтобы было указано назначение платежа. Такие платежи удобно делать не прямыми платежами, а через Зарплатный проект — получится дешевле, если сотрудников много.
Как создать платёж по реквизитам своего счёта?
Перейдите на страницу «Платежи» в интернет-банке, нажмите «Заплатить по реквизитам», а затем выберите, кому хотите отправить перевод: физлицу или самозанятому.
В поле «Получатель» укажите имя, фамилию и отчество, как в паспорте, номер счёта и БИК банка. Номер счёта физлица состоит из 20 цифр и начинается с 40817810. После введите сумму, которую хотите перевести, и перейдите в поле «Назначение».
Назначение нужно указывать при любом переводе — просто напишите, за что или почему вы платите. Затем нажмите «Без НДС» под полем назначения, так как переводы на счета физлиц проходят без этого налога.
Например, часто назначения бывают такими:
- Перечисление собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности, на личные нужды, без НДС
- Перевод личных средств предпринимателя, без НДС
Как отправить деньги через СБП?
Через Систему быстрых платежей можно перевести не более 1 000 000 ₽ за месяц и до 500 000 ₽ — за одну операцию. С 1 мая 2024 года такие переводы входят в лимит на переводы физлицам по тарифу. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.
Деньги уходят за считаные минуты — в любое время суток и в любой день недели. Такой вид переводов не зависит от выходных и праздничных дней.
Чтобы отправить перевод, в интернет-банке нажмите на «Платежи», затем выберите «По номеру телефона»
Как создать платёж по номеру карты?
Переводы отправляются круглосуточно в любой день недели. Срок зачисления зависит от банка-получателя.
По номеру карты вы можете перевести максимум 400 000 ₽ в месяц: от 100 ₽ до 100 000 ₽ за раз. Эти переводы входят в общий лимит на переводы физлицам по тарифу. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.
Чтобы перевести на карту, в интернет-банке нажмите на «Платежи и переводы», затем выберите вариант «На карту».