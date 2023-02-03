Как перевести деньги на свой личный счёт?

Есть 3 способа перевести деньги:

По реквизитам счёта — подойдёт ИП и ООО;

— подойдёт ИП и ООО; По номеру телефона через Систему быстрых платежей — подойдёт ИП;

Систему быстрых платежей — подойдёт ИП; По номеру карты — подойдёт ИП и ООО.

Переводы себе считаются по тарифу как переводы физлицам. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.

Зарплату сотруднику нужно отправлять по номеру счёта, так как важно, чтобы было указано назначение платежа. Такие платежи удобно делать не прямыми платежами, а через Зарплатный проект — получится дешевле, если сотрудников много.

Как создать платёж по реквизитам своего счёта?

Перейдите на страницу «Платежи» в интернет-банке, нажмите «Заплатить по реквизитам», а затем выберите, кому хотите отправить перевод: физлицу или самозанятому.

В поле «Получатель» укажите имя, фамилию и отчество, как в паспорте, номер счёта и БИК банка. Номер счёта физлица состоит из 20 цифр и начинается с 40817810. После введите сумму, которую хотите перевести, и перейдите в поле «Назначение».

Назначение нужно указывать при любом переводе — просто напишите, за что или почему вы платите. Затем нажмите «Без НДС» под полем назначения, так как переводы на счета физлиц проходят без этого налога.

Например, часто назначения бывают такими:

Перечисление собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности, на личные нужды, без НДС

предпринимательской деятельности, на личные нужды, без НДС Перевод личных средств предпринимателя, без НДС

Как отправить деньги через СБП?

Через Систему быстрых платежей можно перевести не более 1 000 000 ₽ за месяц и до 500 000 ₽ — за одну операцию. С 1 мая 2024 года такие переводы входят в лимит на переводы физлицам по тарифу. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.

Деньги уходят за считаные минуты — в любое время суток и в любой день недели. Такой вид переводов не зависит от выходных и праздничных дней.

Чтобы отправить перевод, в интернет-банке нажмите на «Платежи», затем выберите «По номеру телефона»

Как создать платёж по номеру карты?

Переводы отправляются круглосуточно в любой день недели. Срок зачисления зависит от банка-получателя.

По номеру карты вы можете перевести максимум 400 000 ₽ в месяц: от 100 ₽ до 100 000 ₽ за раз. Эти переводы входят в общий лимит на переводы физлицам по тарифу. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.

Чтобы перевести на карту, в интернет-банке нажмите на «Платежи и переводы», затем выберите вариант «На карту».