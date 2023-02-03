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Как перевести деньги на свой личный счёт?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Есть 3 способа перевести деньги:

  • По реквизитам счёта — подойдёт ИП и ООО;
  • По номеру телефона через Систему быстрых платежей — подойдёт ИП;
  • По номеру карты — подойдёт ИП и ООО.

Переводы себе считаются по тарифу как переводы физлицам. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка.

Зарплату сотруднику нужно отправлять по номеру счёта, так как важно, чтобы было указано назначение платежа. Такие платежи удобно делать не прямыми платежами, а через Зарплатный проект — получится дешевле, если сотрудников много.

Как создать платёж по реквизитам своего счёта?

Перейдите на страницу «Платежи» в интернет-банке, нажмите «Заплатить по реквизитам», а затем выберите, кому хотите отправить перевод: физлицу или самозанятому. 

В поле «Получатель» укажите имя, фамилию и отчество, как в паспорте, номер счёта и БИК банка. Номер счёта физлица состоит из 20 цифр и начинается с 40817810. После введите сумму, которую хотите перевести, и перейдите в поле «Назначение». 

Назначение нужно указывать при любом переводе — просто напишите, за что или почему вы платите. Затем нажмите «Без НДС» под полем назначения, так как переводы на счета физлиц проходят без этого налога.

Например, часто назначения бывают такими:

  • Перечисление собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности, на личные нужды, без НДС
  • Перевод личных средств предпринимателя, без НДС

Как отправить деньги через СБП?

Через Систему быстрых платежей можно перевести не более 1 000 000 ₽ за месяц и до 500 000 ₽ — за одну операцию. С 1 мая 2024 года такие переводы входят в лимит на переводы физлицам по тарифу. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка. 

Деньги уходят за считаные минуты — в любое время суток и в любой день недели. Такой вид переводов не зависит от выходных и праздничных дней. 

Чтобы отправить перевод, в интернет-банке нажмите на «Платежи», затем выберите «По номеру телефона»

Как создать платёж по номеру карты?

Переводы отправляются круглосуточно в любой день недели. Срок зачисления зависит от банка-получателя.

По номеру карты вы можете перевести максимум 400 000 ₽ в месяц: от 100 ₽ до 100 000 ₽ за раз. Эти переводы входят в общий лимит на переводы физлицам по тарифу. Условия вашего тарифа и актуальный счётчик лимита на переводы вы можете посмотреть в разделе «Тариф» интернет-банка. 

Чтобы перевести на карту, в интернет-банке нажмите на «Платежи и переводы», затем выберите вариант «На карту».

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Как перевести деньги на свой личный счёт — FAQ Точка Банк