В личном кабинете можно отключить доступ Точка Банку как партнёру.

Если сделать это полностью, мы больше не сможем регистрировать ваши чеки, запрашивать справки, показывать данные лицевого счёта или присылать уведомления из приложения «Мой налог».

При этом история чеков сохранится — вы сможете в любой момент скачать их в разделе «Доходы.

Вы можете отключить доступ только на уплату налога.

В этом случае просто исчезнет кнопка «Уплатить налог» — остальные функции кабинета останутся доступны.

Если позже захотите снова подключить доступ Точка Банку, нажмите на баннер на главной сервиса. Мы вышлем запрос в «Мой налог», и после подтверждения вы снова сможете пользоваться всеми функциями.