Кто такой самозанятый и кто может им стать?

Самозанятыми называют плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Этот статус позволяет вести предпринимательскую деятельность, не привлекая наёмных работников. Человек должен самостоятельно оказывать услуги или продавать результаты именно своего труда. Перепродавать товары других производителей на этом режиме нельзя. Например, если вы купили футболку, перепродать её в исходном виде уже нельзя. Но если вы нанесёте на неё авторский рисунок, сможете выставить её на продажу.

Самозанятым может стать гражданин России, а также иностранные граждане из Украины, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Получить статус самозанятого можно с 16 лет самостоятельно или с 14 лет с разрешения родителя или опекуна.

В Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ прописан перечень видов деятельности, для которых можно применять налог на профессиональную деятельность (НПД). Среди них — оказание косметических услуг на дому, проведение праздников и других мероприятий, продажа продукции своего производства, строительные работы. Если хотите узнать больше про НПД, читайте отдельную статью.