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Как войти в личный кабинет в первый раз?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

При первом входе сервис предложит выдать доступ Точка Банку в приложении «Мой налог». Это необходимо, чтобы:

  • Регистрировать доходы в налоговой

  • Передавать уведомления

  • Получать данные о состоянии счёта

Без этого доступа сервис работать не будет.

Что нужно сделать:

1. Прочитать оферту по ссылке на экране ниже

2. Поставить галочку о согласии

3. Нажать кнопку «Настроить доступ»

Если вы ещё не зарегистрированы как самозанятый, нужно сначала оформить этот статус. Сделать это можно по отдельной инструкции.

Если вы уже зарегистрированы как самозанятый, Точка Банк отправит запрос на выдачу прав в «Мой налог».
Когда вы нажмёте на кнопку «Настроить доступ», у вас появится профиль в личном кабинете, и вы попадёте в приложение «Мой налог», где нужно принять запрос от Точка Банка.

В цепочке участвуют три системы — налоговая, «Мой налог» и наш сервис, поэтому процесс подключения не моментальный, нужно подождать примерно 5–10 минут.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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