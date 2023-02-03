Как заявить о доходе?

Заявить о новом доходе можно двумя способами:
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Через кнопку «Заявить о доходе» на главной сервиса
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Через раздел «Доходы»
Какую форму выбрать для регистрации дохода
Форма зависит от типа плательщика:
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Доход от физического лица
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Доход от юридического лица
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Доход от иностранного юридического лица
Пример заполнения полей:
После отправки данных появится строка с успешно заявленным доходом:
Как посмотреть заявленные доходы
В разделе «Доходы» доступен список всех ранее заявленных доходов:
Можно использовать фильтр по статусам для удобного поиска:
Какие действия доступны с доходами
По каждому доходу можно:
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Посмотреть чек
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Скачать чек
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Аннулировать чек
Чек сразу регистрируется в налоговой. Его можно аннулировать в любой момент после регистрации — сервис автоматически запустит процесс аннулирования.