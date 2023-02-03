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  5. Как заявить о доходе?

Как заявить о доходе?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Заявить о новом доходе можно двумя способами:

  • Через кнопку «Заявить о доходе» на главной сервиса

  • Через раздел «Доходы»

Какую форму выбрать для регистрации дохода

Форма зависит от типа плательщика:

  • Доход от физического лица

  • Доход от юридического лица

  • Доход от иностранного юридического лица

Пример заполнения полей:

После отправки данных появится строка с успешно заявленным доходом:

Как посмотреть заявленные доходы

В разделе «Доходы» доступен список всех ранее заявленных доходов:

Можно использовать фильтр по статусам для удобного поиска:

Какие действия доступны с доходами

По каждому доходу можно:

  • Посмотреть чек

  • Скачать чек

  • Аннулировать чек

Чек сразу регистрируется в налоговой. Его можно аннулировать в любой момент после регистрации — сервис автоматически запустит процесс аннулирования.

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