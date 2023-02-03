Как заявить о доходе?

Заявить о новом доходе можно двумя способами:

Через кнопку «Заявить о доходе» на главной сервиса

Через раздел «Доходы»

Какую форму выбрать для регистрации дохода

Форма зависит от типа плательщика:

Доход от физического лица

Доход от юридического лица

Доход от иностранного юридического лица

Пример заполнения полей:

После отправки данных появится строка с успешно заявленным доходом:

Как посмотреть заявленные доходы

В разделе «Доходы» доступен список всех ранее заявленных доходов:

Можно использовать фильтр по статусам для удобного поиска:

Какие действия доступны с доходами

По каждому доходу можно:

Посмотреть чек

Скачать чек

Аннулировать чек

Чек сразу регистрируется в налоговой. Его можно аннулировать в любой момент после регистрации — сервис автоматически запустит процесс аннулирования.