Откуда берётся информация о доходах и налогах?

Все данные о ваших доходах, налогах и долгах хранятся в налоговой. Мы не пересчитываем суммы самостоятельно, а лишь запрашиваем данные и показываем их вам в личном кабинете.
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