Что такое НПД и зачем про него знать самозанятому?

Налог на профессиональный доход (НПД) — это упрощённый налоговый режим, который могут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и вести деятельность на законных основаниях в рамках самозанятости.
Индивидуальные предприниматели вправе работать на НПД, если:
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Их годовая выручка не более 2,4 млн ₽
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Они продают только товары собственного производства
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У них нет сотрудников в штате
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Они не совмещают НПД с другими режимами
На НПД не нужно сдавать отчётность, она ведётся в приложении «Мой налог». Как в нём зарегистрироваться, рассказали в предыдущей статье.
Больше подробностей про НПД вы найдёте в базе знаний от ФНС.