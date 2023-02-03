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Что такое НПД и зачем про него знать самозанятому?

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Налог на профессиональный доход (НПД) — это упрощённый налоговый режим, который могут применять физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и вести деятельность на законных основаниях в рамках самозанятости.

Индивидуальные предприниматели вправе работать на НПД, если:

  • Их годовая выручка не более 2,4 млн ₽

  • Они продают только товары собственного производства

  • У них нет сотрудников в штате

  • Они не совмещают НПД с другими режимами

На НПД не нужно сдавать отчётность, она ведётся в приложении «Мой налог». Как в нём зарегистрироваться, рассказали в предыдущей статье.

Больше подробностей про НПД вы найдёте в базе знаний от ФНС.

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Что такое НПД и зачем про него знать самозанятому — FAQ Точка Банк