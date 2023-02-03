Что такое Кабинет самозанятого?

Кабинет самозанятого — это бесплатный сервис, который позволяет индивидуальным предпринимателям работать в качестве самозанятых и упрощает их деятельность. В таком статусе они освобождаются от уплаты страховых взносов, использования онлайн-кассы, ведения отчётности и заполнения налоговых деклараций.

Сервис заменяет приложение «Мой налог» от налоговой, а значит, управлять своей деятельностью можно прямо внутри Точка Банка: регистрировать чеки, заказывать справки и получать уведомления от налоговой.

Пользоваться сервисом могут только клиенты Точка Банка, у которых оформлено ИП.