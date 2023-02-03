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Как отправить платёж через прямой обмен в 1С:Управление торговлей

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

1. В 1С откройте раздел «Казначейство» — «Банк» — «Безналичные платежи».

2. Если платёж один, выделите нужный в списке, а затем во вкладке «1С:ДиректБанк» выберите пункт «Отправить электронный документ».

Если платежей несколько, во вкладке «Выгрузка и загрузка платежей» выберите пункт «Выгрузка в банк».

 Отметьте нужные платёжные поручения и нажмите «Вгрузить платежи».

3.  Остался один шаг: введите пароль от интеграции с 1С и нажмите «ОК». Готово! Платёж появится в разделе «На подпись» на главной интернет-банка.

4. Если вы уже настроили подписание платежей в 1С, введите код из смс в новом окне — заходить в интернет-банк и подписывать платёж там уже не понадобится. 

Важно! Платежи могут поступать в интернет-банк с небольшой задержкой. Если такое произошло, попробуйте обновить страницу через 15 минут. 

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Как отправить платёж через прямой обмен в 1С:Управление торговлей — FAQ Точка Банк