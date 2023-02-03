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Открыть ИП быстро

Открыть ИП быстро

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы за 1 день

Нужен только паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем ИП онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Оперативно ответим на вопросы перед регистрацией

Подберём коды ОКВЭД

Один или сразу несколько — зависит от вашего вида деятельности

Подскажем, как выбрать CHO

Подберём подходящий налоговый режим. Расскажем, как без ошибок рассчитывать и уплачивать налог.

Поможем оформить документы — онлайн и без очередей

Эксперты банка подготовят все документы для регистрации ИП. С вас только паспорт и СНИЛС.

Поможем оформить документы - онлайн и без очередей

Как быстро открыть ИП с Точка Банк

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения 
3

Мы подготовим

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на УСН, если потребуется
  • Заявление на патент, если потребуется 
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Предложим решения для развития бизнеса

Для всех
Для розницы
Для селлеров
Для строителей
Для грузоперевозчиков
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽
  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год
ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк баллами — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
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Защита от рисков по 115‑ФЗ
  • Подготовим полный отчёт о надёжности контрагента и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»

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Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими
Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД
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Онлайн‑бухгалтерия с консультациями бухгалтеров

От 16 900 ₽ в год

  • Сервис рассчитает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета
  • Самостоятельно сформирует отчётность и подготовит к отправке в налоговую
Единый кабинет селлера

0 ₽ с тарифом «Стартовый»:

  • Отслеживайте динамику продаж и маржинальность
  • Получайте советы для роста прибыли от AI-ассистента
ЭДО

Создавайте, подписывайте и отправляйте документы сразу в интернет‑банке

  • Получайте документы от Wildberries и Ozon
  • Настраивайте синхронизацию с 1С
Нейросеть для селлеров
  • Создавайте карточки товаров за пару минут без дизайнера. Первые 24 генерации — бесплатно.
  • Создавайте инфографику: доступны более 200 шаблонов.
Участие в тендерах и госзакупках
  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ

Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽.

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро

Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД

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Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

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8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Откройте бизнес с Точка Банк

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

Частые вопросы

Как быстро открыть ИП?

Быстро открыть ИП можно через онлайн‑сервис ФНС, «Госуслуги» или банки‑партнёры. Откройте бизнес с Точка Банком и сэкономьте время и деньги на уплату госпошлины.

Какой срок регистрации ИП при оформлении заявки?

Регистрация в налоговой составляет до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя.

Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. С Точка Банком регистрация ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы помогаем сформировать и отправить.

Можно ли открыть счёт сразу после регистрации ИП и как быстро?

Оставьте заявку, и мы запустим процесс уже сегодня. Обычно регистрация ИП и открытие счёта в Точка Банке с занимает до пяти рабочих дней.

Но эти дни вы не просто ждёте — мы берём на себя всю подготовительную работу, чтобы у вас точно приняли документы с первого раза. В итоге вы зарегистрируетесь как ИП и уже сможете работать с расчётным счётом.

Какие документы нужны для срочного открытия ИП?

Для регистрации ИП вам понадобятся документы:

  • заявление по форме № Р21001;
  • квитанция об оплате госпошлины за ИП;
  • копия паспорта;
  • для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно будет нужна копия разрешения на пребывание или вида на жительство (в этом случае регистрировать ИП будут наши партнёры, поэтому услуга может быть платной);
  • для тех, кто не выберет общую систему налогообложения, понадобится заявление о переходе на выбранную систему: уведомление по форме № 26.2-1 для перехода на УСН или форме № 26.5-1 для перехода на патент. Для общей СНО такое заявление не нужно.

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