Открыть ИП быстро

Оставьте заявку, и мы запустим процесс уже сегодня. Обычно регистрация ИП и открытие счёта в Точка Банке с занимает до пяти рабочих дней.

Но эти дни вы не просто ждёте — мы берём на себя всю подготовительную работу, чтобы у вас точно приняли документы с первого раза. В итоге вы зарегистрируетесь как ИП и уже сможете работать с расчётным счётом.