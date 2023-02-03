Открыть ИП для грузоперевозок

Регистрация ИП в ФНС составляет до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём процесс на себя — главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.

Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.