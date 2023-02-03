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Открыть ИП для грузоперевозок

Открыть ИП для грузоперевозок

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Нужен только паспорт и СНИЛС

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Без очередей и походов в налоговую

Как открыть ИП для грузоперевозок

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
3

Мы подготовим

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на УСН, если потребуется
  • Заявление на патент, если потребуется
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

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И подберём подходящий тариф
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Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Частые вопросы

Что лучше открыть для грузоперевозок: ИП или ООО?

Чтобы начать работу с частными заказчиками и малым бизнесом, подойдёт ИП. Вы сможете официально принимать платежи, заключать договоры и нанимать сотрудников, если это потребуется. Для крупных заказчиков и торгов с НДС оформите ООО. Если планируете возить что‑то простое и работать напрямую с заказчиком — уверенно выбирайте ИП.

Нужно ли регистрировать ИП для оказания услуг на своём авто?

Если вы работаете с компаниями, магазинами или агрегаторами вроде «Яндекс.Грузовики» и ATI.SU — да, без статуса ИП или самозанятого они откажут в сотрудничестве. Кроме того, ИП даёт право нанимать водителей, перевозить любые грузы легально и не бояться налоговой проверки.

Какой код ОКВЭД выбрать для транспортных компаний и грузоперевозок?

49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта. Чтобы избежать проблем в будущем, мы добавим сопутствующие коды: 49.41, 52.21, 52.24. С их помощью вы сможете законно заниматься ремонтом своих машин, хранением грузов и транспортной обработкой.

Какое ИП открыть для грузоперевозок? Какую систему налогообложения выбрать?

Патент, или ПСН — идеален для водителей‑одиночек. Вы не платите налог с реального дохода, а просто покупаете патент на срок от одного месяца. Подходит, если у вас одна машина и вы точно знаете примерный заработок.

УСН «Доходы» 6% — подходит грузоперевозчикам с минимальными расходами. 

ОСНО с НДС — такая система подходит, если вы планируете работать с крупными заводами и дистрибьюторами. Им важен входной НДС, который они смогут принять к вычету.

Как открыть патент на грузоперевозки для ИП?

Подать заявление на патент можно одновременно с регистрацией ИП. Стоимость патента фиксирована и не зависит от того, сколько вы реально заработали. Главное — не превысить лимиты по количеству машин и грузоподъёмности, указанные в патенте. Мы поможем заполнить заявление без ошибок.

Какие документы нужны для открытия ИП в сфере логистики?

Для регистрации ИП вам понадобятся документы:

  • заявление по форме №Р21001;
  • квитанция об оплате госпошлины за ИП;
  • копия паспорта;
  • для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно будет нужна копия разрешения на пребывание или вида на жительство. В этом случае регистрировать ИП будут наши партнёры, поэтому услуга может быть платной;
  • уведомление по форме №26.2-1 для перехода на УСН, если потребуется;
  • заявление на патент, если потребуется. 

Какой срок регистрации ИП?

Регистрация ИП в ФНС составляет до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём процесс на себя — главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.

Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Реестр перевозчиков — что это и зачем?

Реестр грузоперевозчиков — это государственная электронная база данных, в которую вносятся сведения обо всех легальных транспортных компаниях, ИП и грузовых автомобилях, которые они используют.

Эта единая информационная система создана Минтрансом РФ на базе платформы «ГосЛог». Главная цель — полный отказ от бумажного документооборота и вывод рынка логистики из «серой» зоны.

С 1 сентября 2026 года в рамках системы «ГосЛог» вводится обязательный переход на электронные перевозочные документы. Это требование затрагивает всех участников логистических цепочек: отправителей, получателей, экспедиторов и перевозчиков.

Какие ограничения по весу для грузовых машин?

Для обычных дорог общего пользования — до 40 тонн для автопоездов из 5 и более осей. Но главное — нагрузка на ось. Зимой нормы жёстче, чем летом. Прежде чем ехать, проверяйте требования для конкретного региона. Перегруз — один из самых дорогих штрафов, а иногда и арест машины.

Какие документы обязательно иметь на руках?

Обязательный минимум: путевой лист, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, а для особых грузов — разрешение и товарно‑транспортная накладная. Путевой лист должен быть оформлен до выезда на линию, иначе могут быть штрафные санкции.

Как правильно заключить договор перевозки?

Оформляйте письменный договор или заказ‑наряд. В документе пропишите:

- Что везёте и в каком количестве.

- Адреса загрузки и выгрузки.

- Стоимость перевозки и сроки оплаты.

- Ответственность за простой.

Это защитит вас, если клиент откажется платить или задержит машину. Старайтесь не ограничиваться устными договорённостями, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь. 

Где искать заказчиков на грузоперевозки?

Работает связка из нескольких каналов:

1. Биржи грузоперевозок. Например: АТИ, Грузовичкоф — возможен быстрый старт, но учитывайте и высокую конкуренцию.

2. Ваши клиенты — один довольный заказчик приводит двоих новых. Не жалейте времени на личные звонки и мессенджеры.

3. Реклама — если у вас есть сайт, настройте рекламу на запросы «перевозка мебели» или «доставка грузов» в вашем городе.

Какие штрафы ждут ИП-перевозчика?

Самые частые и ощутимые:

  • за перегруз — до 500 000 ₽, если нарушены правила по осям;
  • за отсутствие путевого листа — до 20 000 ₽ на должностное лицо;
  • за неоформленный тахограф — до 15 000 ₽;
  • за нарушение режима труда и отдыха водителя — до 20 000 ₽.

Перед каждым рейсом проверяйте техсостояние машины и документы. Экономия на этом может обернуться незапланированными расходами.

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Открыть ИП для для грузоперевозок