Открыть ИП для грузоперевозок

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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
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В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Чтобы начать работу с частными заказчиками и малым бизнесом, подойдёт ИП. Вы сможете официально принимать платежи, заключать договоры и нанимать сотрудников, если это потребуется. Для крупных заказчиков и торгов с НДС оформите ООО. Если планируете возить что‑то простое и работать напрямую с заказчиком — уверенно выбирайте ИП.
Если вы работаете с компаниями, магазинами или агрегаторами вроде «Яндекс.Грузовики» и ATI.SU — да, без статуса ИП или самозанятого они откажут в сотрудничестве. Кроме того, ИП даёт право нанимать водителей, перевозить любые грузы легально и не бояться налоговой проверки.
49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта. Чтобы избежать проблем в будущем, мы добавим сопутствующие коды: 49.41, 52.21, 52.24. С их помощью вы сможете законно заниматься ремонтом своих машин, хранением грузов и транспортной обработкой.
Патент, или ПСН — идеален для водителей‑одиночек. Вы не платите налог с реального дохода, а просто покупаете патент на срок от одного месяца. Подходит, если у вас одна машина и вы точно знаете примерный заработок.
УСН «Доходы» 6% — подходит грузоперевозчикам с минимальными расходами.
ОСНО с НДС — такая система подходит, если вы планируете работать с крупными заводами и дистрибьюторами. Им важен входной НДС, который они смогут принять к вычету.
Подать заявление на патент можно одновременно с регистрацией ИП. Стоимость патента фиксирована и не зависит от того, сколько вы реально заработали. Главное — не превысить лимиты по количеству машин и грузоподъёмности, указанные в патенте. Мы поможем заполнить заявление без ошибок.
Для регистрации ИП вам понадобятся документы:
Регистрация ИП в ФНС составляет до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём процесс на себя — главное загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.
Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
Реестр грузоперевозчиков — это государственная электронная база данных, в которую вносятся сведения обо всех легальных транспортных компаниях, ИП и грузовых автомобилях, которые они используют.
Эта единая информационная система создана Минтрансом РФ на базе платформы «ГосЛог». Главная цель — полный отказ от бумажного документооборота и вывод рынка логистики из «серой» зоны.
С 1 сентября 2026 года в рамках системы «ГосЛог» вводится обязательный переход на электронные перевозочные документы. Это требование затрагивает всех участников логистических цепочек: отправителей, получателей, экспедиторов и перевозчиков.
Для обычных дорог общего пользования — до 40 тонн для автопоездов из 5 и более осей. Но главное — нагрузка на ось. Зимой нормы жёстче, чем летом. Прежде чем ехать, проверяйте требования для конкретного региона. Перегруз — один из самых дорогих штрафов, а иногда и арест машины.
Обязательный минимум: путевой лист, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, а для особых грузов — разрешение и товарно‑транспортная накладная. Путевой лист должен быть оформлен до выезда на линию, иначе могут быть штрафные санкции.
Оформляйте письменный договор или заказ‑наряд. В документе пропишите:
- Что везёте и в каком количестве.
- Адреса загрузки и выгрузки.
- Стоимость перевозки и сроки оплаты.
- Ответственность за простой.
Это защитит вас, если клиент откажется платить или задержит машину. Старайтесь не ограничиваться устными договорённостями, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь.
Работает связка из нескольких каналов:
1. Биржи грузоперевозок. Например: АТИ, Грузовичкоф — возможен быстрый старт, но учитывайте и высокую конкуренцию.
2. Ваши клиенты — один довольный заказчик приводит двоих новых. Не жалейте времени на личные звонки и мессенджеры.
3. Реклама — если у вас есть сайт, настройте рекламу на запросы «перевозка мебели» или «доставка грузов» в вашем городе.
Самые частые и ощутимые:
Перед каждым рейсом проверяйте техсостояние машины и документы. Экономия на этом может обернуться незапланированными расходами.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.