Открыть ИП иностранному гражданину

Да, отказ возможен, чаще всего из‑за неполного пакета документов или ошибок в заявлении по форме Р21001.

Что делать после отказа?

По общему правилу, установленному ФНС, у заявителя есть три месяца, чтобы донести недостающие документы или исправить ошибки без повторной уплаты госпошлины.

Важное уточнение для наших клиентов: если вы подаёте заявку через Точка Банк, то после устранения причин отказа вы можете отправить исправленные документы в ФНС из текущей заявки без повторной встречи, но срок на это составляет не три месяца, а шестьдесят дней, поскольку счёт ведётся с момента получения идентификатора заявки, а также со дня встречи с менеджером клиентского сервиса. Рекомендуем уложиться именно в этот срок, чтобы не потерять возможность исправить заявку без дополнительных формальностей.