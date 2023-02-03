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Открыть ИП иностранному гражданину

Открыть ИП иностранному гражданину

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы

Нужны РВП или ВНЖ, паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем ИП онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Граждане каких стран могут зарегистрировать ИП в России

Гражданство может быть любой страны

Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Армения, Молдова, Азербайджан, Туркменистан

Граждане каких стран могут зарегистрировать ИП в России
Значение имеет статус проживания 

Подготовьте РВП или ВНЖ с обязательным штампом о регистрации по месту жительства в том городе или регионе РФ, где вы планируете вести бизнес

Граждане каких стран могут зарегистрировать ИП в России

Бизнес в РФ: список разрешённых сфер для иностранцев

Выберите свою нишу

  • IT-услуги
  • Розничная торговля
  • Продажи на маркетплейсах
  • Строительные и ремонтные работы
  • Пассажирские и грузовые перевозки
  • Аренда недвижимости
  • Общепит
  • Обучение и консалтинг

Бизнес в РФ: список разрешенных сфер для иностранцев

Поможем иностранным гражданам получить статус ИП в России

Сопроводим по всему процессу

Возьмём большую часть на себя. Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами, договорится о встрече в удобном для вас месте и поможет подготовить документы для регистрации ИП.

Поможем иностранным гражданам получить статус ИП в России
Подберём коды ОКВЭД и СНО

Определим подходящие коды деятельности и систему налогообложения под ваш бизнес 

Понятно объясним юридические нюансы

Менеджер ответит на все вопросы, бесплатно поможет подготовить документы на русском языке, а вам всё пояснит в чате или по телефону

Расскажем, как и какие налоги платить

Объясним, как резидентство влияет на ставку и какой режим будет выгоднее

Бесплатно зарегистрируем ИП

Без госпошлины и визита в налоговую. Поможем отправить документы в ФНС России онлайн.

Как открыть ИП с Точка Банк

1

Оставьте заявку

Подготовьте РВП или ВНЖ, паспорт с нотариальным переводом, ИНН и СНИЛС. Менеджер позвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации. Далее он отправит ссылку для входа в интернет‑банк, куда вы загрузите документы на проверку.

2

Назначьте встречу с менеджером

Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!

3

Отправьте документы в ФНС

Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка Все документы пришлём на электронную почту. Также они будут надёжно храниться в личном кабинете, к которому вам откроют доступ.

4

Получите готовое ИП

В среднем регистрация занимает 5 дней, но этот срок актуален, только если вы предоставили полный пакет документов.

Откроем расчётный счёт после регистрации

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Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Частые вопросы

Какие требования к иностранному гражданину для открытия ИП?

Возраст старше 18 лет, наличие РВП или ВНЖ и регистрации по месту жительства. Для отдельных видов деятельности, например пассажирских перевозок, дополнительно учитывается отсутствие судимости. Эту информацию налоговая обычно запрашивает у МВД самостоятельно.

Какие документы нужны для регистрации ИП с ВНЖ или РВП?

Паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык, копия РВП или ВНЖ с адресом регистрации, заявление по форме Р2100, ИНН и СНИЛС.

Какие ограничения и сложности могут быть при регистрации ИП у иностранцев?

Основная сложность не в статусе иностранца, а в дополнительных документах: нотариальном переводе паспорта и корректном заполнении заявления с учётом данных РВП или ВНЖ. По видам деятельности ограничения такие же, как для граждан РФ: недоступны сферы, требующие лицензии или статуса юрлица, а также отдельные направления вроде частной охраны или добычи полезных ископаемых.

Могут ли отказать в регистрации ИП?

Да, отказ возможен, чаще всего из‑за неполного пакета документов или ошибок в заявлении по форме Р21001.

Что делать после отказа?

По общему правилу, установленному ФНС, у заявителя есть три месяца, чтобы донести недостающие документы или исправить ошибки без повторной уплаты госпошлины.

Важное уточнение для наших клиентов: если вы подаёте заявку через Точка Банк, то после устранения причин отказа вы можете отправить исправленные документы в ФНС из текущей заявки без повторной встречи, но срок на это составляет не три месяца, а шестьдесят дней, поскольку счёт ведётся с момента получения идентификатора заявки, а также со дня встречи с менеджером клиентского сервиса. Рекомендуем уложиться именно в этот срок, чтобы не потерять возможность исправить заявку без дополнительных формальностей.

Какими видами деятельности в России запрещено заниматься иностранцу в статусе ИП?

Согласно российскому законодательству, иностранному гражданину в статусе ИП недоступны:

  • частная охранная деятельность;
  • добыча полезных ископаемых;
  • оборот оружия и боеприпасов;
  • вылов водных биоресурсов или рыболовство;
  • нотариальная деятельность;
  • деятельность в сфере СМИ;
  • страхование;
  • лесное хозяйство и переработка древесины;
  • переработка фруктов и овощей;
  • сбор, обработка и утилизация опасных отходов.

Можно ли открыть ИП без российского ИНН?

Чтобы выпустить квалифицированную электронную подпись для регистрации бизнеса онлайн, вам обязательно потребуются номера ИНН и СНИЛС.

Что будет с ИП, если истечёт срок РВП или ВНЖ?

ИП не закрывается автоматически, но вести деятельность без действующего разрешения на проживание нельзя — это нарушение миграционного законодательства. Нужно продлить или заменить документ либо закрыть ИП в установленном порядке.

Может ли иностранец зарегистрировать ИП без вида на жительство?

Да, для регистрации достаточно разрешения на временное проживание — оформлять ВНЖ необязательно.

Может ли иностранец‑самозанятый зарегистрировать ИП?

При регистрации ИП можно выбрать налог на профессиональный доход как систему налогообложения. Но нельзя совмещать НПД с другими режимами для одного ИП, например УСН, патентом, ОСНО.

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