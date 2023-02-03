Открыть ИП иностранному гражданину

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Нужны РВП или ВНЖ, паспорт и СНИЛС
Зарегистрируем ИП онлайн
Без очередей и походов в налоговую
Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Армения, Молдова, Азербайджан, Туркменистан
Подготовьте РВП или ВНЖ с обязательным штампом о регистрации по месту жительства в том городе или регионе РФ, где вы планируете вести бизнес
Возьмём большую часть на себя. Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами, договорится о встрече в удобном для вас месте и поможет подготовить документы для регистрации ИП.
Определим подходящие коды деятельности и систему налогообложения под ваш бизнес
Менеджер ответит на все вопросы, бесплатно поможет подготовить документы на русском языке, а вам всё пояснит в чате или по телефону
Объясним, как резидентство влияет на ставку и какой режим будет выгоднее
Без госпошлины и визита в налоговую. Поможем отправить документы в ФНС России онлайн.
Оставьте заявку
Подготовьте РВП или ВНЖ, паспорт с нотариальным переводом, ИНН и СНИЛС. Менеджер позвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации. Далее он отправит ссылку для входа в интернет‑банк, куда вы загрузите документы на проверку.
Назначьте встречу с менеджером
Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!
Отправьте документы в ФНС
Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка Все документы пришлём на электронную почту. Также они будут надёжно храниться в личном кабинете, к которому вам откроют доступ.
Получите готовое ИП
В среднем регистрация занимает 5 дней, но этот срок актуален, только если вы предоставили полный пакет документов.
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
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Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
Возраст старше 18 лет, наличие РВП или ВНЖ и регистрации по месту жительства. Для отдельных видов деятельности, например пассажирских перевозок, дополнительно учитывается отсутствие судимости. Эту информацию налоговая обычно запрашивает у МВД самостоятельно.
Паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык, копия РВП или ВНЖ с адресом регистрации, заявление по форме Р2100, ИНН и СНИЛС.
Основная сложность не в статусе иностранца, а в дополнительных документах: нотариальном переводе паспорта и корректном заполнении заявления с учётом данных РВП или ВНЖ. По видам деятельности ограничения такие же, как для граждан РФ: недоступны сферы, требующие лицензии или статуса юрлица, а также отдельные направления вроде частной охраны или добычи полезных ископаемых.
Да, отказ возможен, чаще всего из‑за неполного пакета документов или ошибок в заявлении по форме Р21001.
Что делать после отказа?
По общему правилу, установленному ФНС, у заявителя есть три месяца, чтобы донести недостающие документы или исправить ошибки без повторной уплаты госпошлины.
Важное уточнение для наших клиентов: если вы подаёте заявку через Точка Банк, то после устранения причин отказа вы можете отправить исправленные документы в ФНС из текущей заявки без повторной встречи, но срок на это составляет не три месяца, а шестьдесят дней, поскольку счёт ведётся с момента получения идентификатора заявки, а также со дня встречи с менеджером клиентского сервиса. Рекомендуем уложиться именно в этот срок, чтобы не потерять возможность исправить заявку без дополнительных формальностей.
Согласно российскому законодательству, иностранному гражданину в статусе ИП недоступны:
Чтобы выпустить квалифицированную электронную подпись для регистрации бизнеса онлайн, вам обязательно потребуются номера ИНН и СНИЛС.
ИП не закрывается автоматически, но вести деятельность без действующего разрешения на проживание нельзя — это нарушение миграционного законодательства. Нужно продлить или заменить документ либо закрыть ИП в установленном порядке.
Да, для регистрации достаточно разрешения на временное проживание — оформлять ВНЖ необязательно.
При регистрации ИП можно выбрать налог на профессиональный доход как систему налогообложения. Но нельзя совмещать НПД с другими режимами для одного ИП, например УСН, патентом, ОСНО.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.