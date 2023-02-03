Поиск
  1. tochka.com
  2. Регистрация бизнеса
  3. Открыть ИП
  4. ИП для такси

Открыть ИП
для водителей
такси бесплатно

Открыть ИП для водителей такси бесплатно

Проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем ИП онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Почему водители такси выбирают статус ИП

Официальный доход

Поступления можно подтвердить, чтобы одобрили кредит, ипотеку или визу

Трудовой стаж

ИП сам формирует страховой стаж и отчисления на будущую пенсию

Сотрудничество с сервисами

Напрямую и с минимальной фиксированной комиссией самого сервиса

Работа на патенте

ИП на ПСН платит фиксированный налог, независимо от дохода

ИП на ПСН или самозанятость:
решать вам

Для примера возьмём максимально возможный годовой доход на самозанятости, или НПД, — 2 400 000 ₽ — и максимальный налог при работе с юрлицами — 6%.
Налог для ИП на ПСН рассчитаем для предпринимателя, который работает в Москве.
Налоговый режимНПД, 6%ИП на ПСН
Налогов в год144 000 ₽45 108 ₽
Вы сэкономите 98 892 ₽

Расчёт приводит налоговая

Что выгоднее ПСН или самозанятый

Как зарегистрировать ИП для работы в такси

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС 
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
3

Мы подготовим

  • Заявление на регистрацию ИП
  • Уведомление о переходе на УСН, если потребуется 
  • Заявление на патент, если потребуется 
4

Вы получите

Готовое ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Работаем с иностранными гражданами
  • Подскажем, как обновить информацию в базе ФНС, если потребуется
  • Подберём коды ОКВЭД и СНО
  • Расскажем, как платить налоги
  • Бесплатно зарегистрируем ИП за 5 дней
Открыть такси для иностранцев в РФ

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Рулите бизнесом с сервисами для водителей такси

Онлайн-бухгалтерияЭДОЗарплатный проектФинансированиеБизнес-картаЗащита от блокировок по 115-ФЗ

Онлайн-бухгалтерия
для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы 
  • Учтём НДС для ИП на упрощёнке 
  • Заранее напомним о платежах, чтобы вы ничего не забыли 
  • Сформируем отчётность и вовремя её отправим — вам не нужно работать с электронной подписью
/storage/app/media/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA/cards%20block/tarif-edo-prodvinuty-Desktop.webp
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Откройте бизнес с Точка Банк

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
alt к картинкеalt к картинкеalt к картинке

99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

Картинка
Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

Картинка

Частые вопросы

Какие коды ОКВЭД выбрать для таксомоторного бизнеса?

Основной код 49.32 — «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Дополнительно можно указать 77.39 — «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки», 52.21 подходит для компаний, которые обслуживают перевозки грузов и пассажиров, включая буксировку и техническую помощь на дорогах.

Наши специалисты помогут выбрать верные коды, когда будете оформлять ИП для такси.

Какую систему налогообложения выбрать для таксомоторного бизнеса?

Для ИП‑таксиста оптимальны:

ПСН: плюсы — фиксированный налог и отсутствие налоговой декларации;

УСН 6%, если в вашем регионе высокая стоимость патента;

НПД, или самозанятость, если доход не превышает 2 400 000 ₽ в год или 200 000 ₽ в месяц.

Водителям, которые работают полный день, рекомендуем выбрать ИП на ПСН.

Зачем открывать ИП на патенте?

Деятельность ИП на ПСН даёт официальный стаж, фиксированный налог, возможность нанимать сотрудников и напрямую сотрудничать с сервисами‑агрегаторами, такими как Яндекс Go, Maxim и Ситимобил. Открыть ИП на ПСН — значит, защитить себя от блокировок и проверок ГИБДД.

Выгодно ли открывать ИП на патенте, если я езжу нерегулярно? Нужно будет покупать патент на весь год?

Патент можно купить на любой срок от одного до двенадцати месяцев. Если вы ездите только в сезон или три месяца в году — оплачиваете патент только за эти месяцы. Нерегулярным водителям тоже выгодно: налог будет ниже, чем 6% с каждой поездки. Главное — не превысить лимит.

Можно ли работать на патенте, если у меня арендованный автомобиль?

Арендованный автомобиль полностью подходит для работы на ИП с патентом. Главное — иметь договор аренды и разрешение на перевозку пассажиров, которые оформляются на ИП.

Как долго идёт регистрация ИП, патента и открытие счёта?

Регистрация ИП в налоговой составляет до пяти рабочих дней. В Точка Банке за это время вы можете открыть ИП, счёт и оформить заявление на патент при необходимости. Мы возьмём весь процесс на себя, главное — отправьте заявку и загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.

Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а полный пакет документов мы поможем вам сформировать и отправить в налоговую.

Какие документы нужны водителю такси для открытия ИП?

Для регистрации ИП в Точка Банке водителю такси нужно предоставить паспорт и СНИЛС. Остальное мы берём на себя: наши специалисты бесплатно помогут подготовить и отправить полный пакет документов в налоговую онлайн: 

- заявление на регистрацию ИП, форма Р21001; 

- уведомление о переходе на УСН, если потребуется; 

- заявление на патент, если потребуется.

Какие документы нужны для открытия ИП иностранцу?

- Документ, удостоверяющий личность: паспорт или иной национальный документ. При личной подаче — оригинал; при удалённой — копия. Если в документе нет данных о дате и месте рождения, дополнительно приложите свидетельство о рождении.

- Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык — всех страниц, включая штампы. Если прикладываете свидетельство о рождении, потребуется и его нотариально заверенный перевод.

- Заявление на регистрацию по форме Р21001

- Копия вида на жительство или разрешения на временное проживание. Адрес регистрации должен быть в ВНЖ или в паспорте рядом со штампом РВП.

- Виза, если будущий ИП из страны с визовым режимом въезда в РФ.

Убедитесь, что заявление заполнено правильно — это один из ключевых шагов для регистрации. Оставьте заявку, и менеджер Точка Банка свяжется с вами, поможет правильно заполнить документы и объяснит, как передать их в налоговую.

Отдают ли сервисы-агрегаторы приоритет водителям с ИП?

Да, агрегаторы, например Яндекс.Go и Ситимобил, часто отдают приоритет водителям, зарегистрированным как ИП, когда распределяют заказы. По внутренним исследованиям, ИП на патенте получают на 25% больше выгодных заказов. Это связано с налоговой легальностью и надёжностью партнёра.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Открыть ИП для работы в такси — регистрация ИП на патенте для водителей такси с Точка Банк