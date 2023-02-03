Открыть ИП для водителей такси бесплатно

Основной код 49.32 — «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Дополнительно можно указать 77.39 — «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки», 52.21 подходит для компаний, которые обслуживают перевозки грузов и пассажиров, включая буксировку и техническую помощь на дорогах.

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