Открыть ИП для водителей такси бесплатно

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Без очередей и походов в налоговую
Поступления можно подтвердить, чтобы одобрили кредит, ипотеку или визу
ИП сам формирует страховой стаж и отчисления на будущую пенсию
Напрямую и с минимальной фиксированной комиссией самого сервиса
ИП на ПСН платит фиксированный налог, независимо от дохода
|Налоговый режим
|НПД, 6%
|ИП на ПСН
|Налогов в год
|144 000 ₽
|45 108 ₽
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Готовое ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
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Основной код 49.32 — «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Дополнительно можно указать 77.39 — «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки», 52.21 подходит для компаний, которые обслуживают перевозки грузов и пассажиров, включая буксировку и техническую помощь на дорогах.
Наши специалисты помогут выбрать верные коды, когда будете оформлять ИП для такси.
Для ИП‑таксиста оптимальны:
ПСН: плюсы — фиксированный налог и отсутствие налоговой декларации;
УСН 6%, если в вашем регионе высокая стоимость патента;
НПД, или самозанятость, если доход не превышает 2 400 000 ₽ в год или 200 000 ₽ в месяц.
Водителям, которые работают полный день, рекомендуем выбрать ИП на ПСН.
Деятельность ИП на ПСН даёт официальный стаж, фиксированный налог, возможность нанимать сотрудников и напрямую сотрудничать с сервисами‑агрегаторами, такими как Яндекс Go, Maxim и Ситимобил. Открыть ИП на ПСН — значит, защитить себя от блокировок и проверок ГИБДД.
Патент можно купить на любой срок от одного до двенадцати месяцев. Если вы ездите только в сезон или три месяца в году — оплачиваете патент только за эти месяцы. Нерегулярным водителям тоже выгодно: налог будет ниже, чем 6% с каждой поездки. Главное — не превысить лимит.
Арендованный автомобиль полностью подходит для работы на ИП с патентом. Главное — иметь договор аренды и разрешение на перевозку пассажиров, которые оформляются на ИП.
Регистрация ИП в налоговой составляет до пяти рабочих дней. В Точка Банке за это время вы можете открыть ИП, счёт и оформить заявление на патент при необходимости. Мы возьмём весь процесс на себя, главное — отправьте заявку и загрузите в сервис нужные документы как можно раньше.
Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а полный пакет документов мы поможем вам сформировать и отправить в налоговую.
Для регистрации ИП в Точка Банке водителю такси нужно предоставить паспорт и СНИЛС. Остальное мы берём на себя: наши специалисты бесплатно помогут подготовить и отправить полный пакет документов в налоговую онлайн:
- заявление на регистрацию ИП, форма Р21001;
- уведомление о переходе на УСН, если потребуется;
- заявление на патент, если потребуется.
- Документ, удостоверяющий личность: паспорт или иной национальный документ. При личной подаче — оригинал; при удалённой — копия. Если в документе нет данных о дате и месте рождения, дополнительно приложите свидетельство о рождении.
- Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык — всех страниц, включая штампы. Если прикладываете свидетельство о рождении, потребуется и его нотариально заверенный перевод.
- Заявление на регистрацию по форме Р21001.
- Копия вида на жительство или разрешения на временное проживание. Адрес регистрации должен быть в ВНЖ или в паспорте рядом со штампом РВП.
- Виза, если будущий ИП из страны с визовым режимом въезда в РФ.
Убедитесь, что заявление заполнено правильно — это один из ключевых шагов для регистрации. Оставьте заявку, и менеджер Точка Банка свяжется с вами, поможет правильно заполнить документы и объяснит, как передать их в налоговую.
Да, агрегаторы, например Яндекс.Go и Ситимобил, часто отдают приоритет водителям, зарегистрированным как ИП, когда распределяют заказы. По внутренним исследованиям, ИП на патенте получают на 25% больше выгодных заказов. Это связано с налоговой легальностью и надёжностью партнёра.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.