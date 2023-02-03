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Открыть ИП за 0 ₽
для продажи недвижимости

Открыть ИП для продажи недвижимости

Поможем на старте

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем ИП онлайн

Без уплаты госпошлины и походов в ФНС

Кому мы помогаем открыть ИП

Кому мы помогаем открыть ИПКому мы помогаем открыть ИПКому мы помогаем открыть ИП

Частным риелторам и брокерам

Официально получайте комиссию, заключайте договоры и принимайте оплату от юридических лиц

Небольшим агентствам недвижимости

Оформляйте деятельность на себя без затрат на ООО

Регистрируем ИП для работы с любой недвижимостью

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Строения, парковочные зоны, гаражные кооперативы

ИП для гаражей и машиномест

Зарегистрируем ваш бизнес

1

Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации.

2

Назначьте встречу с менеджером

Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!

3

Отправьте документы в ФНС

Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту.

4

Получите готовый бизнес

В среднем регистрация занимает 3–5 дней.

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Отзывы наших клиентов

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

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Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT

Частые вопросы

Какие ОКВЭД используются для продажи недвижимости и нужна ли лицензия?

Основной код ОКВЭД для риелтора — 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». При необходимости на этапе регистрации мы поможем подобрать дополнительные коды, чтобы вы могли оказывать консультационные, информационные и сопутствующие услуги. Лицензия для ведения риелторской деятельности не требуется.

Какие документы нужны для открытия ИП?

Вам точно понадобятся паспорт и СНИЛС. Остальное мы поможем вам подготовить.

Документы для ИП:

  • заявление о регистрации бизнеса;
  • уведомление о переходе на УСН, если потребуется;
  • заявление на патент, если потребуется.

Нерезидентам также нужен нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык и ИНН — без него не получится выпустить ЭЦП.

Какой срок регистрации ИП?

Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Что выбрать для продажи недвижимости и услуг риелтора: ИП или ООО?

Для риелторских услуг и продажи недвижимости чаще выбирают ИП. Эта форма проще в управлении, не требует ведения полноценного бухгалтерского учёта и позволяет свободно распоряжаться полученным доходом после уплаты налогов. Регистрация ООО больше подходит для совместного бизнеса с партнёрами или масштабирования в крупную сеть агентств с привлечением инвесторов.

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Открыть ИП для продажи недвижимости — Регистрация ИП для риелторов и агентств недвижимости