Поможем на старте
Подберём СНО и коды ОКВЭД
Подготовим документы
Нужен только паспорт и СНИЛС
Зарегистрируем ИП онлайн
Без уплаты госпошлины и походов в ФНС
Квартиры, дома, коттеджи
Апартаменты, офисы, торговые и складские помещения
ИЖС, СНТ, земля под строительство складов, фабрик или торговых центров
Строения, парковочные зоны, гаражные кооперативы
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на все вопросы о регистрации.
Вы подпишете документы, чтобы открыть счёт и оформить электронную подпись. А ещё получите от нас подарок!
Как только бизнес зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту.
В среднем регистрация занимает 3–5 дней.
0 ₽ в месяц
950 ₽ в месяц
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4 200 ₽
Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
Основной код ОКВЭД для риелтора — 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». При необходимости на этапе регистрации мы поможем подобрать дополнительные коды, чтобы вы могли оказывать консультационные, информационные и сопутствующие услуги. Лицензия для ведения риелторской деятельности не требуется.
Вам точно понадобятся паспорт и СНИЛС. Остальное мы поможем вам подготовить.
Документы для ИП:
Нерезидентам также нужен нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык и ИНН — без него не получится выпустить ЭЦП.
Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
Для риелторских услуг и продажи недвижимости чаще выбирают ИП. Эта форма проще в управлении, не требует ведения полноценного бухгалтерского учёта и позволяет свободно распоряжаться полученным доходом после уплаты налогов. Регистрация ООО больше подходит для совместного бизнеса с партнёрами или масштабирования в крупную сеть агентств с привлечением инвесторов.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.