Регистрация ИП в 2026 году в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.