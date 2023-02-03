Расчётный счёт для грузоперевозок

Легко и без простоев
Откроем счёт в срок от 1 часа, оформим документы без бумажной волокиты.
Быстрее, чем грузят фуру
Отправим реквизиты за 20 минут. Сразу указывайте в договорах и выставляйте счета.
Без визита в банк
Приедем на встречу в удобное для вас место.
Откройте счёт не позднее 10 ноября и выберите
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В Точка Банке вместе с расчётным счётом вы получаете сервисы, которые упрощают управление транспортной компанией: онлайн‑бухгалтерию, зарплатный проект, бизнес‑карту и не только.
Быстро переведём платежи, правильно рассчитаем налоги и убережём от блокировок.
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
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Уже с нами
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Сэкономим ваше время и деньги
ИП и юрлицам в любой банк
Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов
Алексей
руководитель компании с 12 грузовиками
Мгновенные поступления
Мы перешли на безналичные расчёты с клиентами, но постоянные задержки платежей тормозили бизнес. Счёт для транспортных компаний в Точка Банке решает эту проблему: все поступления приходят мгновенно, а зарплату водителям можно перечислять одним кликом.
Леонид
бухгалтер транспортной фирмы
Удобная бухгалтерия
Интеграция с 1С и возможность подключить зарплатный проект сделали работу намного проще. Больше не приходится вручную оформлять переводы и контролировать лимиты.
Мы открываем счёт очень быстро, чаще всего в тот же день или на следующий. Но если вы живёте далеко от нашего офиса, нам может понадобиться немного больше времени, чтобы приехать к вам для встречи. Точную дату мы назовём сразу после обработки вашей заявки, когда позвоним вам.
Для ИП:
Для ООО:
Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
От 0 до 25 000 ₽ в месяц, в зависимости от тарифа, например: «Ноль», «Начало», «Развитие», «Корпоративный». Подробные условия и комиссии можно посмотреть в разделе «Тарифы».
Владимир
водитель-частник, ИП
Быстрый расчет с водителями
Раньше приходилось долго ждать оплаты от заказчиков, а деньги на топливо нужно было искать заранее. Открыл расчётный счёт в Точка Банке, реквизиты получил за день, переводы мгновенные. Теперь могу спокойно планировать рейсы и рассчитываться с водителями.