Расчётный счёт для грузоперевозок

Мы открываем счёт очень быстро, чаще всего в тот же день или на следующий. Но если вы живёте далеко от нашего офиса, нам может понадобиться немного больше времени, чтобы приехать к вам для встречи. Точную дату мы назовём сразу после обработки вашей заявки, когда позвоним вам.