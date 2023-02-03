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Расчётный счёт
для грузоперевозок

Расчётный счёт для грузоперевозок

Легко и без простоев

Откроем счёт в срок от 1 часа, оформим документы без бумажной волокиты.

Быстрее, чем грузят фуру

Отправим реквизиты за 20 минут. Сразу указывайте в договорах и выставляйте счета.

Без визита в банк

Приедем на встречу в удобное для вас место.

Акция до 10 ноября
Счёт за 0 ₽ и сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽

Откройте счёт не позднее 10 ноября и выберите
до 5 стартовых бонусов

Кому подойдёт

ИП и частным водителям

  • Принимайте оплату от клиентов и агрегаторов без задержек
  • Ведите бухгалтерию онлайн и подтверждайте доход в налоговой

Небольшим транспортным компаниям

  • Платите контрагентам и сотрудникам без риска блокировок
  • Оплачивайте услуги самозанятых, все операции прозрачны для налоговой

Среднему и крупному бизнесу

  • Получайте финансирование на развитие бизнеса с помощью кредитов или подключайте овердрафт
  • Храните сбережения на депозитах с выгодной ставкой
Рулите бизнесом без остановок

В Точка Банке вместе с расчётным счётом вы получаете сервисы, которые упрощают управление транспортной компанией: онлайн‑бухгалтерию, зарплатный проект, бизнес‑карту и не только.

Быстро переведём платежи, правильно рассчитаем налоги и убережём от блокировок.

Услуги и сервисы для работы транспортных компаний

Защита от блокировок по 115‑ФЗ

  • Заметим рискованный платёж и предупредим, если операция может вызвать вопросы у банка.
  • Проверим контрагентов на надёжность и сообщим, если сотрудничать небезопасно.

Зарплатный проект

  • Загружайте реестр из 1С — данные работников автоматически подтянутся в платёжки.
  • Переводите деньги на любые карты, работайте даже с одним сотрудником и платите нерезидентам.

Бизнес-карта

  • Настраивайте лимиты расходов и категории трат для сотрудников.
  • Оплачивайте личные покупки и оптимизируйте налоги. Выпуск карт бесплатно.
  • Получайте все чеки в выписке — бухгалтерии не придётся тратить время на ручной учёт.

Онлайн-бухгалтерия для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы, подадим отчётность за вас.
  • Ответим на любые вопросы об учёте в чате за 15 минут.
  • Компенсируем штрафы и пени, если их начислят по нашей вине.

ЭДО

  • Ускорьте заключение сделок: обменяться документами — дело пары минут.
  • Ищите документы по определённым сделкам: если налоговая запросит, всё найдётся через поиск и фильтры.

Финансирование

  • До 3 500 000 ₽ на запчасти, топливо и налоги с отсрочкой до 90 дней.
  • До 20 000 000 ₽ под постоплату по товарно‑транспортной накладной — деньги сразу после отгрузки.

Тарифы для бизнеса в сфере грузоперевозок

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Как открыть расчётный счёт для транспортных компаний

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Нам доверяют

70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Платежи в неограниченном количестве

ИП и юрлицам в любой банк

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Что говорят перевозчики

Владимир

водитель-частник, ИП

Быстрый расчет с водителями

Раньше приходилось долго ждать оплаты от заказчиков, а деньги на топливо нужно было искать заранее. Открыл расчётный счёт в Точка Банке, реквизиты получил за день, переводы мгновенные. Теперь могу спокойно планировать рейсы и рассчитываться с водителями.

Алексей

руководитель компании с 12 грузовиками

Мгновенные поступления

Мы перешли на безналичные расчёты с клиентами, но постоянные задержки платежей тормозили бизнес. Счёт для транспортных компаний в Точка Банке решает эту проблему: все поступления приходят мгновенно, а зарплату водителям можно перечислять одним кликом.

Леонид

бухгалтер транспортной фирмы

Удобная бухгалтерия

Интеграция с 1С и возможность подключить зарплатный проект сделали работу намного проще. Больше не приходится вручную оформлять переводы и контролировать лимиты.

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8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Сколько времени занимает открытие счёта?

Мы открываем счёт очень быстро, чаще всего в тот же день или на следующий. Но если вы живёте далеко от нашего офиса, нам может понадобиться немного больше времени, чтобы приехать к вам для встречи. Точную дату мы назовём сразу после обработки вашей заявки, когда позвоним вам.

Какие документы нужны для открытия счёта грузоперевозчику?

Для ИП:

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если нет записи в ЕГРИП

Для ООО:

  • Паспорт руководителя
  • Протокол или решение о назначении руководителя
  • Устав, если не типовой

Можно ли открыть счёт ИП или ООО дистанционно?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

  1. Вы оставляете заявку.
  2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
  3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
  4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется, и можно принимать платежи.

Сколько стоит обслуживание счёта для грузоперевозок?

От 0 до 25 000 ₽ в месяц, в зависимости от тарифа, например: «Ноль», «Начало», «Развитие», «Корпоративный». Подробные условия и комиссии можно посмотреть в разделе «Тарифы».

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Расчётный счёт для грузоперевозок