Размер пособия по временной нетрудоспособности — больничного — нужно считать исходя из продолжительности стажа:

от 8 лет — 100% среднего заработка;

от 5 до 8 лет — 80%;

до 5 лет — 60%;

менее 6 месяцев — расчёт по МРОТ.

Размер пособия по беременности и родам тоже зависит от страхового стажа. Так, если стаж меньше 6 месяцев, пособие рассчитывают по МРОТ.

При назначении пенсии учитываются:

срок официальной работы с уплатой взносов;

безработица с пособием ;

отпуск по уходу за ребёнком;

время военной службы — участие в спецоперациях засчитывается в двойном размере.

Стаж по совместительству засчитывается только по одному месту работы.