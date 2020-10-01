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Ставьте дату 1 июля
Укажите 15 число этого месяца
Укажите период со дня регистрации до момента снятия с учёта
На протяжении всего страхового стажа за человека уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд России (СФР) — бывший Пенсионный фонд.
Есть несколько способов узнать свой страховой стаж:
Для страховой пенсии по старости в 2026 году нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Чем выше стаж, тем больше пенсия.
Если страховой стаж менее шести месяцев, больничные и пособия рассчитываются по МРОТ, а не по среднему заработку.
Размер пособия по временной нетрудоспособности — больничного — нужно считать исходя из продолжительности стажа:
Размер пособия по беременности и родам тоже зависит от страхового стажа. Так, если стаж меньше 6 месяцев, пособие рассчитывают по МРОТ.
При назначении пенсии учитываются:
Стаж по совместительству засчитывается только по одному месту работы.
При подсчёте страхового стажа учитываются:
Подробнее:
Основной документ, подтверждающий стаж, — трудовая книжка. Если в ней нет нужных записей, для подсчёта можно использовать:
Некоторые периоды стажа подтверждаются другими документами:
Представим, что Алексей болел с 25 января 2025 года по 6 февраля 2025 года. Для расчёта пособия учитываются его предыдущие периоды работы:
Итоговый страховой стаж: 3 года, 5 месяцев, 1 день.
Стаж составляет менее пяти лет, поэтому Алексей получит пособие в размере 60% от среднего заработка.
Расчёт по электронной книжке не отличается от бумажной версии: нужно точно так же подсчитать все периоды работы.
Для расчёта стажа используются данные из: