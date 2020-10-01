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Калькулятор страхового стажа

Известный страховой стаж

Периоды для расчёта остального стажа

Как вносить данные без точных дат

Добавить период

Как пользоваться калькулятором страхового стажа

1

Введите известный вам срок стажа

Если не знаете, оставьте поле пустым

2

Укажите периоды работы

По памяти, из трудовой книжки или других документов

3

Получите результат

Калькулятор рассчитает стаж в годах, месяцах и днях

Как вносить данные без точных дат

Если известен  только год

Ставьте дату 1 июля 

Если известен  только месяц

Укажите 15 число этого месяца

Если вы ИП, нотариус или фермер

Укажите период со дня регистрации до момента снятия с учёта

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Что такое страховой стаж и зачем он нужен

На протяжении всего страхового стажа за человека уплачиваются страховые взносы в Социальный фонд России (СФР) — бывший Пенсионный фонд.

Есть несколько способов узнать свой страховой стаж:

  • Заказать выписку из СФР через Госуслуги
  • Получить справку о начисленных страховых взносах у работодателя

Чем трудовой стаж отличается от страхового

Страховой стаж
  • Влияет на размер пенсии, больничных и пособий
  • В него входят периоды уплаты страховых взносов, включая ИП и самозанятость
  • Засчитывется не только «официальная» работа, но и уход за ребёнком, безработица, военная служба
Трудовой стаж
  • Использовался для расчёта пенсий до 2002 года — теперь же учитывается страховой стаж
  • Включает в себя только официальную работу, указанную в трудовой книжке
  • Может учитываться для досрочного выхода на пенсию при работе во вредных условиях

На какие выплаты влияет страховой стаж

Пенсия по старости

Для страховой пенсии по старости в 2026 году нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Чем выше стаж, тем больше пенсия.

Больничные и декретные пособия

Если страховой стаж менее шести месяцев, больничные и пособия рассчитываются по МРОТ, а не по среднему заработку.

К чему ведут неточности в расчёте стажа

У работника
  • Некорректный размер пенсии, больничных, декретных пособий
  • Отказ в пенсии из‑за недостатка стажа
У работодателя
  • Штраф от 1 000 до 5 000 ₽ за передачу недостоверных сведений
  • Компенсация сотруднику за заниженные пособия

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Частые вопросы

Как страховой стаж влияет на больничные, декрет и пенсию?

Размер пособия по временной нетрудоспособности — больничного — нужно считать исходя из продолжительности стажа:

  • от 8 лет — 100% среднего заработка;
  • от 5 до 8 лет — 80%;
  • до 5 лет — 60%;
  • менее 6 месяцев — расчёт по МРОТ.

Размер пособия по беременности и родам тоже зависит от страхового стажа. Так, если стаж меньше 6 месяцев, пособие рассчитывают по МРОТ.

При назначении пенсии учитываются:

  • срок официальной работы с уплатой взносов;
  • безработица с пособием ;
  • отпуск по уходу за ребёнком;
  • время военной службы — участие в спецоперациях засчитывается в двойном размере.

Стаж по совместительству засчитывается только по одному месту работы.

На основании каких законов считается стаж?

При подсчёте страхового стажа учитываются:

  • для пенсий — Постановление Правительства РФ №1015;
  • для больничных и декретных — Приказ Минтруда РФ №585н от 09.09.2020.

Подробнее:

Как подтверждается страховой стаж?

Основной документ, подтверждающий стаж, — трудовая книжка. Если в ней нет нужных записей, для подсчёта можно использовать:

  • трудовые договоры и справки от работодателя;
  • выписки из приказов о приёме и увольнении;
  • лицевые счета и ведомости по зарплате.

Некоторые периоды стажа подтверждаются другими документами:

  • безработица — справкой из центра занятости;
  • военная служба — военным билетом;
  • больничные — справкой из СФР;
  • уход за ребёнком — свидетельством о рождении.

Как провести расчёт стажа для больничного листа?

Представим, что Алексей болел с 25 января 2025 года по 6 февраля 2025 года. Для расчёта пособия учитываются его предыдущие периоды работы:

  • служба в армии: 01.10.2020–30.09.2021 (1 год);
  • работа в АО «Беритон»: 10.08.2022–15.09.2023 (1 год, 1 месяц, 7 дней);
  • работа в ООО «Первоцвет»: 02.10.2023–24.01.2025 (1 год, 3 месяца, 24 дня).

Итоговый страховой стаж: 3 года, 5 месяцев, 1 день.

Стаж составляет менее пяти лет, поэтому Алексей получит пособие в размере 60% от среднего заработка.

  • средний дневной заработок — доход сотрудника за два года, поделённый на количество дней: 730;
  • если Алексей зарабатывал 100 000 ₽ в месяц на протяжении двух лет, значит, средний дневной заработок — 3 287,67 ₽;
  • 60% от суммы — 1 972,60 ₽, а значит, за 13 дней больничного Алексей получит 25 643,80 ₽.

Как провести расчёт страхового стажа по электронной трудовой книжке?

Расчёт по электронной книжке не отличается от бумажной версии: нужно точно так же подсчитать все периоды работы.

Для расчёта стажа используются данные из:

  • Формы СТД-Р — она выдаётся работодателем.
  • Формы СТД‑СФР, которая доступна на сайте СФР или на Госуслугах. Нажмите на «Справки. Выписки» — «Выписка из электронной трудовой книжки». Портал сформирует выписку за несколько минут.

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