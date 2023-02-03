Поиск
  1. tochka.com
  2. Кредиты для бизнеса
  3. Срочный кредит без залога

Срочный кредит для бизнеса без залога

До 50 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам финансирования

ОвердрафтФинансирование под покупкуФакторинг
ЛимитДо 50 000 000 ₽До 3 500 000 ₽До 200 000 000 ₽
Срок возвратаДо 60 днейДо 90 днейДо 150 дней
Условия возвратаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКак только оплата от вашего клиента поступит на счёт, спишем долг и проценты
ОсобенностиВозобновляемый лимитВозобновляемый лимитФинансирование по сделке с отсрочкой платежа

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Заполните заявку

Нужны только телефон и имя руководителя компании, ИНН юрлица или ИП

2
Получите решение

В течение 5 минут дадим ответ: одобрена заявка или нет

3
Заполните анкету

Укажите данные компании, войдите через Госуслуги, загрузите документы и добавьте информацию по оборотам

4
Получите персональные предложения

По одной заявке может быть сразу несколько предложений — выбирайте сами

5
Откройте счёт в Точка Банк

И пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие виды кредитов доступны для бизнеса без залога?

В Точка Банке можно получить срочный кредит для бизнеса без залога. Например, овердрафт, факторинг или кредиты от партнёров.

Какие требования предъявляются к ИП, чтобы получить срочный кредит без залога?

Важно, чтобы у ИП был активный бизнес со стабильными оборотами и чистая кредитная история. В Точка Банке могут одобрить кредит уже через три месяца после регистрации бизнеса.

Какой максимальный срок кредитования доступен для бизнеса без залога?

Сроки кредитования для бизнеса без залога могут быть различными, в зависимости от программы, — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Что нужно предоставить ИП, чтобы оформить заявку на срочный кредит для бизнеса без залогa?

Чтобы оформить заявку на кредит для бизнеса без залога, потребуется авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора или собственника бизнеса и данные об обороте компании.

Как выбрать подходящий кредит для своего бизнесa?

Определите цель использования денег и сравните условия разных программ по ставке, сумме и сроку, чтобы выбрать подходящий вариант для вашей компании.

Другие предложения

Юридические условия

Предоставление кредитного продукта «Экспресс‑овердрафт» и оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Финансирование «Под покупку» и «Факторинг» предоставляется ООО «ФК Обороты», ОГРН 1217700418583 ИНН 9704087004 КПП 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26. Правила финансирования размещены по ссылке.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Срочный кредит для бизнеса без залога — Банк Точка