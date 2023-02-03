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Кредит на затраты производства

До 50 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам финансирования

ОвердрафтФинансирование под покупкуФакторинг
ЛимитДо 50 000 000 ₽До 3 500 000 ₽До 200 000 000 ₽
Срок возвратаДо 60 днейДо 90 днейДо 150 дней
Условия возвратаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКак только оплата от вашего клиента поступит на счёт, спишем долг и проценты
ОсобенностиВозобновляемый лимитВозобновляемый лимитФинансирование по сделке с отсрочкой платежа

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Заполните заявку

Нужны только телефон и имя руководителя компании, ИНН юрлица или ИП

2
Получите решение

В течение 5 минут дадим ответ: одобрена заявка или нет

3
Заполните анкету

Укажите данные компании, войдите через Госуслуги, загрузите документы и добавьте информацию по оборотам

4
Получите персональные предложения

По одной заявке может быть сразу несколько предложений — выбирайте сами

5
Откройте счёт в Точка Банк

И пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие кредиты можно взять на расходы производства?

Точка Банк предлагает овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров. У каждого способа финансирования свои условия, но все они подходят для закупок сырья, оплаты текущих счетов или обновления оборудования.

Какие требования к компании для получения такого кредита?

Главное — это стабильные обороты и отсутствие просрочек по предыдущим займам. Мы готовы рассмотреть заявку от бизнеса, который работает от трёх месяцев.

На какой максимальный срок можно взять кредит для производства?

От нескольких месяцев до пяти лет и более. Короткие сроки подойдут для разовых закупок, а длинные — для модернизации цеха или покупки дорогостоящего оборудования. Конкретный срок зависит от выбранной программы и целей, на которые вы берёте кредит.

Что потребуется для того, чтобы отправить заявку на кредит на производственные затраты?

Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора и данные об оборотах компании.

Как выбрать подходящий кредит для производства?

Начните с главного — определите, на что именно нужны деньги. Затем сравните условия по разным программам, обратите внимание на ставку, сумму и срок. Выберите вариант, который решает вашу задачу без лишней нагрузки на бюджет.

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Юридические условия

Предоставление кредитного продукта «Экспресс‑овердрафт» и оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9721 194 461. Универсальная лицензия Банка России №3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Финансирование «Под покупку» и «Факторинг» предоставляется ООО «ФК Обороты», ОГРН 1217700418583 ИНН 9704087004 КПП 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26. Правила финансирования размещены по ссылке.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит на затраты производства — Банк Точка