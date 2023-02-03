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Кредит на спецтехнику для ИП

До 50 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам финансирования

ОвердрафтФинансирование под покупкуФакторинг
ЛимитДо 50 000 000 ₽До 3 500 000 ₽До 200 000 000 ₽
Срок возвратаДо 60 днейДо 90 днейДо 150 дней
Условия возвратаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКак только оплата от вашего клиента поступит на счёт, спишем долг и проценты
ОсобенностиВозобновляемый лимитВозобновляемый лимитФинансирование по сделке с отсрочкой платежа

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Заполните заявку

Нужны только телефон и имя руководителя компании, ИНН юрлица или ИП

2
Получите решение

В течение 5 минут дадим ответ: одобрена заявка или нет

3
Заполните анкету

Укажите данные компании, войдите через Госуслуги, загрузите документы и добавьте информацию по оборотам

4
Получите персональные предложения

По одной заявке может быть сразу несколько предложений — выбирайте сами

5
Откройте счёт в Точка Банк

И пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие виды кредитов доступны для ИП на покупку строительной техники?

В Точка Банке ИП могут выбрать финансирование на покупку спецтехники, включая овердрафт, факторинг и кредиты от банков‑партнёров.

Какие требования предъявляются к индивидуальным предпринимателям для получения кредита на спецтехнику?

В Точка Банке финансирование доступно уже через три месяца после регистрации бизнеса. Главное — это стабильные обороты и отсутствие просрочек по другим займам.

Какой максимальный срок кредитования доступен для ИП на покупку спецтехники?

Сроки кредитования для индивидуальных предпринимателей могут быть как короткими, так и долгосрочными, в зависимости от целей финансирования.

Какие документы необходимы, чтобы оформить заявку на кредит?

Для принятия решения нужно авторизоваться через Госуслуги как собственник бизнеса, загрузить фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Как выбрать подходящий кредит на спецтехнику для вашего ИП?

Перед выбором подходящего займа определите свои потребности и возможности по возврату суммы, а затем сравните условия различных программ финансирования.

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Юридические условия

Предоставление кредитного продукта «Экспресс‑овердрафт» и оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Финансирование «Под покупку» и «Факторинг» предоставляется ООО «ФК Обороты», ОГРН 1217700418583 ИНН 9704087004 КПП 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26. Правила финансирования размещены по ссылке.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит на покупку спецтехники для ИП — Банк Точка