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Кредит для предприятий

До 50 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам финансирования

ОвердрафтФинансирование под покупкуФакторинг
ЛимитДо 50 000 000 ₽До 3 500 000 ₽До 200 000 000 ₽
Срок возвратаДо 60 днейДо 90 днейДо 150 дней
Условия возвратаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКаждый день списываем остаток с расчётного счётаКак только оплата от вашего клиента поступит на счёт, спишем долг и проценты
ОсобенностиВозобновляемый лимитВозобновляемый лимитФинансирование по сделке с отсрочкой платежа

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на кредит

1
Заполните заявку

Нужны только телефон и имя руководителя компании, ИНН юрлица или ИП

2
Получите решение

В течение 5 минут дадим ответ: одобрена заявка или нет

3
Заполните анкету

Укажите данные компании, войдите через Госуслуги, загрузите документы и добавьте информацию по оборотам

4
Получите персональные предложения

По одной заявке может быть сразу несколько предложений — выбирайте сами

5
Откройте счёт в Точка Банк

И пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие виды кредитов доступны для предприятий?

В Точка Банке предприятия могут получить овердрафт, факторинг или кредиты от банков‑партнёров для различных целей.

Какие условия важно соблюсти, чтобы получить кредит?

Главное — стабильные обороты и отсутствие задолженностей по прошлым займам. В Точка Банке могут одобрить кредит уже через три месяца после регистрации бизнеса.

Какой максимальный срок кредитования доступен для предприятий?

Срок зависит от программы — короткие займы на несколько месяцев или инвестиционные до пяти лет и более, в зависимости от потребностей компании.

Какие документы необходимо предоставить, чтобы подать заявку на получение кредита для предприятий?

Для принятия решения нужно авторизоваться через Госуслуги как собственник бизнеса, загрузить фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.

Как выбрать подходящий кредит на закупку товара?

Перед выбором подходящего займа определите цель использования денег и свою способность вернуть их в установленные сроки. Сравните условия различных программ и выберите ту, которая соответствует вашим потребностям без лишних финансовых нагрузок.

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Юридические условия

Предоставление кредитного продукта «Экспресс‑овердрафт» и оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Финансирование «Под покупку» и «Факторинг» предоставляется ООО «ФК Обороты», ОГРН 1217700418583 ИНН 9704087004 КПП 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26. Правила финансирования размещены по ссылке.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для предприятий — Банк Точка