Кредит для бизнеса на 5 000 000 ₽

ИП и ООО могут оформить овердрафт, факторинг или кредит от партнёров — всё зависит от целей бизнеса. В Точка Банке можно оформить кредиты от партнёров на сумму до 5 000 000 ₽ на развитие, пополнение оборотных средств или крупные покупки.