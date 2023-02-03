Кредит на развитие производства

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
|Овердрафт
|Финансирование под покупку
|Факторинг
|Лимит
|До 50 000 000 ₽
|До 3 500 000 ₽
|До 200 000 000 ₽
|Срок возврата
|До 60 дней
|До 90 дней
|До 150 дней
|Условия возврата
|Каждый день списываем остаток с расчётного счёта
|Каждый день списываем остаток с расчётного счёта
|Как только оплата от вашего клиента поступит на счёт, спишем долг и проценты
|Особенности
|Возобновляемый лимит
|Возобновляемый лимит
|Финансирование по сделке с отсрочкой платежа
ИП или ООО старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Нужны только телефон и имя руководителя компании, ИНН юрлица или ИП
В течение 5 минут дадим ответ: одобрена заявка или нет
Укажите данные компании, войдите через Госуслуги, загрузите документы и добавьте информацию по оборотам
По одной заявке может быть сразу несколько предложений — выбирайте сами
И пользуйтесь деньгами
Оформить кредит можно онлайн, подав заявку на сайте или в приложении Точка Банка. Потребуются авторизация через Госуслуги, загрузка фото паспорта директора, информация об оборотах компании. После рассмотрения заявки подписывается договор, и средства поступают на счёт предприятия.
Можно взять до 200 000 000 ₽ на срок до пяти лет, а по инвестиционным программам — на больший срок. Во многих случаях залог не требуется, а решение по заявке принимается быстро: обычно в течение 2–7 дней. Главное условие — бизнес должен работать не менее трёх месяцев и не иметь просрочек по другим кредитам.
Понадобятся паспорт руководителя, авторизация через Госуслуги, финансовые документы по оборотам или выписка по счёту, иногда — учредительные документы, справки об отсутствии долгов перед бюджетом и иными кредиторами.
Средства можно использовать на покупку или модернизацию оборудования, ремонт и расширение помещений, пополнение оборотных средств, закупку товаров и сырья, развитие инфраструктуры и инвестиции, напрямую связанные с бизнесом.
Средства нельзя использовать для покупки ценных бумаг, выдачи займов, погашения других кредитов, личных или нецелевых расходов, а также деятельности, которая не связана с развитием вашего бизнеса или попадает под ограничения законодательства.
Предоставление кредитного продукта «Экспресс‑овердрафт» и оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Финансирование «Под покупку» и «Факторинг» предоставляется ООО «ФК Обороты», ОГРН 1217700418583 ИНН 9704087004 КПП 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26. Правила финансирования размещены по ссылке.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.