Кредит на развитие производства

Можно взять до 200 000 000 ₽ на срок до пяти лет, а по инвестиционным программам — на больший срок. Во многих случаях залог не требуется, а решение по заявке принимается быстро: обычно в течение 2–7 дней. Главное условие — бизнес должен работать не менее трёх месяцев и не иметь просрочек по другим кредитам.